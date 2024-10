Acceso Este: el proyecto para sumar una tercera vía incluye inversión privada y peajes

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, presentó un proyecto ante Vialidad Nacional para agregar una vía en el Acceso Este, que al día de hoy únicamente cuenta con tres carriles desde el nudo vial hasta la altura del Mendoza Shopping, y también ejecutar nuevos cruces en sentido Norte-Sur. El planteo del jefe comunal radical es que el sector privado financie el 70% y que el 30% restante lo aporten tanto el municipio como la provincia. Además, señaló que la forma para que la obra genere un repago para el inversor es colocar cuatro peajes.

En diálogo con MDZ Radio, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, detalló: "La iniciativa que hemos elevado a Vialidad Nacional -que es el dueño de la obra- trata de solucionar problemas para todas las personas que ingresan a por el Este a Mendoza. Estamos hablando de cerca de 120.000 autos por día. Es para darle más fluidez al tránsito y evitar que este punto sea el de mayor siniestralidad vial de la provincia de Mendoza, como lo es hoy".

"¿Cómo pretendemos hacer eso? Agregando una tercer trocha en toda la longitud del Acceso desde la calle Tirasso o Ponce hasta el ingreso a la ciudad. Hay sectores donde tiene tres trochas, pero en algunos lugares se angosta y empieza a tener dos. Ese embudo hace que se generan todos los accidentes. Por un lado, queremos darle tres trochas de manera ininterrumpida o de manera continua desde calle Ponce hacia el Oeste. Por el otro, queremos elevar al Acceso a esos tres carriles en los dos sentidos de circulación. Elevándolos, nos permite generar cruces que vinculan el sector Norte con el sector Sur de Guaymallén", continuó.

Calvente aseguró que "esos cruces están en tres calles. Uno es el cruce de calle Urquiza. Irían por debajo del Acceso. También el que vincula la calle Azcuénaga con Avellaneda y un tercer cruce que conecta la calle Houssay con Rosario. Esos tres resolverían el problema que hace tantas décadas sufrimos en Guaymallén, que es la congestión en la calle Arenales para cruzar de sector Norte a Sur en el departamento".

Respecto a cómo fue recibido el plan por parte de Vialidad Nacional -que en Mendoza tiene a Emilce Lozano a cargo-, Calvente dijo: "Hemos elevado una propuesta técnica y lo acercamos hace un mes. Vialidad lo vio con buenos ojos y están de acuerdo con lo que hemos elaborado. Ahora elevamos la propuesta de financiamiento, es decir, con una iniciativa público-privada proponemos financiar la obra". No obstante, aclaró: "Nos dieron el visto bueno, aunque no formal. No es que haya un documento formal, pero sí nos dijeron que tiene sentido y están de acuerdo con la política que tiene el Ejecutivo nacional de que los privados se hagan cargo de la financiación de alguna de las obras. Esta es la propuesta que le hemos arrimado y estamos en diálogo para ver si le damos una forma definitiva".

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Foto: MDZ.

El intendente radical deslizó que el costo aproximado ronda los US$ 25 millones. "La iniciativa es que un privado ponga un alto porcentaje de ese dinero y, después, el municipio y la provincia acompañen con parte de ese financiamiento. Es hipotético, pero podría ser un esquema 70/30, es decir, que el privado ponga el 70% de los recursos y los entes públicos, o sea el municipio y la provincia, el 30% restante. Una de las alternativas para que el privado recupere esa inversión podría ser el peaje", sumó.

En ese sentido, indicó que "con esta filosofía que tiene el Ejecutivo nacional de no destinar fondos para la ejecución de obra pública -es decir que las rutas nacionales no tienen manera de mantenerse o de ejecutarse obras- la única forma es con este tipo de iniciativas con peaje. Así que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos porque es una decisión que tomó el Ejecutivo...".

Calvente insistió en la posibilidad concreta de instalar peajes y señaló: "Nuestro planteo es dividir en cuatro tramos el peaje. Dos tramos transitan en el departamento de Guaymallén y dos tramos hacia el Este. El planteo que le hicimos es el peaje en los 30 kilómetros cercanos, es decir, de la variante Palmira, ya poner un primer peaje unos kilómetros hacia el oeste. Después tres barreras de peajes más. Son peajes automáticos. No son las cabinas que estamos usualmente acostumbrados a ver en la Argentina, sino los peajes que vemos en otros países limítrofes, como es el caso de Chile".

Sobre el precio, dijo: "Elevamos una propuesta de peajes. Son tramos cortos y son peajes que pueden oscilar entre los $150 y los $500/600. El tramo más largo capaz que está cerca de $500 y el tramo más corto capaz que está en $150. Son peajes baratos y son estimaciones con el flujo de autos que hay actualmente".

Calvente precisó que, en caso de que concretarse, se trata de "una obra de 18 20 meses como mínimo por la cantidad de movimiento de suelos, es decir, levantar una obra, una calle de de tres trochas, tres metros de altura. Es mucho trabajo y movimiento de suelo. Así que ahí hay que desarrollar toda una ingeniería de cómo materializar los desvíos en función del tramo de la obra que se esté ejecutando". Se busca agilizar el tránsito en una de las principales vías de Acceso a la Ciudad.

Respecto a los plazos para saber si el proyecto ve la luz o si queda cajoneado, sostuvo: "Quiero una definición este año sobre lo que va a ocurrir con esta obra porque hemos invertido muchos recursos económicos y tiempo en estudiarla y la verdad es que hay una idea desarrollada".

Calvente ya no se ilusiona con que se financie la iniciativa con los US$ 1023 millones correspondientes a los fondos Portezuelo del Viento. El jefe comunal ya le había propuesto al gobernador Alfredo Cornejo que una parte del dinero se destine al Acceso Este, aunque no hubo respuesta hasta el momento. "No hemos desistido de acudir a los fondos del resarcimiento para financiar esta obra porque creemos que cumple con todos los requisitos, pero bueno yo no dejo de explorar... En definitiva es Vialidad Nacional el que tiene la potestad de decir cómo avanzar y ellos están mirando el sector privado". cerró.