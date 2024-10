Mauricio Macri reunió a la tropa del PRO para acompañar el veto de Javier Milei

El expresidente Mauricio Macri convocó a los estandartes de su partido a una nueva reunión de la mesa ejecutiva donde se definió la posición que tomará el PRO de cara al veto presidencial de Javier Milei a la ley de Financiamiento universitario. El encuentro duró una hora y cuarto y por la tarde se anunciará la postura que acordaron los amarillos.

A pedido de los principales bloques de la oposición, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, la Cámara de Diputados sesionará el miércoles desde las 11 para decidir el futuro de la ley que propone una actualización de las partidas presupuestarias y una recomposición salarial para docentes y no docentes en base a la variación acumulada de la inflación informada por el Indec.

La postura del Gobierno fue clara, llamó a la iniciativa un acto de "populismo demagógico" y enfatizó que el presidente vetará cualquier "irresponsable proyecto de aumento del gasto público que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal". Sin embargo, si la oposición consigue los votos en el Congreso podrá doblegar la voluntad de la Casa Rosada.

En esa batalla, el rol del PRO es clave, ya que los libertarios solo poseen 38 bancas en la Cámara Baja y necesitan sumar 48 voluntades para alcanzar el tercio necesario que blinde el veto presidencial. Vale recordar que para insistir con la medida, la oposición necesita conseguir los votos afirmativos de dos tercios de los presentes, por lo que las ausencias también jugarán un papel en el resultado final.

Si bien los amarillos todavía no definieron su posición, Macri cuestionó el domingo a través de un posteo en X la "falta de transparencia" de la UBA y remarcó que "desde 2015 no ha presentado una sola factura". Para el exmandatario, "no se está discutiendo la autonomía universitaria" ni "el acceso a la universidad ni su funcionamiento", sino "la parte del presupuesto que se desvía hacia la política".

Fuentes del espacio confirmaron a MDZ que el encuentro encabezado por Macri se realizó por Zoom a las 11. En él participaron los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; los intendentes bonaerenses Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); y los diputados nacionales Cristian Ritondo -jefe del bloque- María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También asiste el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti y el exsecretario General de la Presidencia de Macri Fernando De Andreis, hoy uno de los principales estrategas del macrismo.

Independientemente del resultado en el Congreso, el Gobierno no se dará por vencido. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó anoche que si el veto cae, la Casa Rosada apelará ante la Justicia. "Están presentando un gasto sin la contrapartida. Vamos a apelar porque está mal", sostuvo el funcionario en diálogo con LN+, y agregó: "Lo que dice la ley de administración financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique".