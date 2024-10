La condición del SUTE para bajar a las bases la oferta salarial del Gobierno

Bajar una propuesta salarial a las bases implica que los dirigentes sindicales le ven al menos la posibilidad de que pueda ser factible de ser discutida por sus representados. En el caso del SUTE, el sindicato que representa a los docentes de escuelas de gestión pública pero cuya paritaria repercute en el sector privado, la votación es a través de plenarios. Este martes 8 de octubre a las 17, representantes paritarios del Gobierno y del gremio se sentarán por tercera vez para discutir la oferta salarial. El aumento propuesto para el tercer trimestre sigue siendo del 9% total, con una base de cálculo que es julio, pero hay una serie de puntos que quedaron firmados en la paritaria anterior y que deberían ser incluidos en la propuesta para que pueda ser bajada a las bases.

El viernes 4 de octubre, el gremio y el Gobierno tuvieron la segunda reunión paritaria pero no hubo ningún principio de acuerdo. Además del 9% en tres veces (3,5% de incremento para octubre, 3% para noviembre y 2,5% diciembre sobre el básico), el Gobierno propuso, como la había hecho en la primera reunión, algo que contará con el visto bueno de las docentes que tienen más antigüedad y ya piensan en el retiro.

Es que para quienes están a punto de jubilarse propusieron que sea remunerativa la cláusula de garantía, es decir el ítem que les asegura que no van a cobrar menos de lo establecido para una determinada antigüedad o cantidad de horas cátedras, de acuerdo a lo que establece Nación como salario mínimo. En la última paritaria se había firmado para más de 29 años de antigüedad, y en esta nueva oferta el Ejecutivo dispuso que sea para más de 24 años, como se había comprometido. Este cambio implica que quienes se jubilen lo harán con un monto mayor.

Sin embargo, el viernes 4 los paritarios oficiales les dijeron a los dirigentes del SUTE que están "trabajando" en otros puntos que son condición para que la paritaria avance pero no llevaron cambios esos días. Es crucial que esos ítems sean saldados este martes desde las 17.

Este martes a las 17 será la paritaria con el SUTE

Por un lado, se trata de la proporcionalidad de los docentes de secundaria: es decir, la cláusula de garantía para quienes tienen más de 36 horas semanales; y, además, otro tema importante tiene que ver con mejoras en la "zona". Se trata de un ítem que el Gobierno, en acuerdo con el SUTE, mejoró para las escuelas que tienen el 100% de zona y que ahora se espera lo haga para las que tienen el 70%, como quedó firmado en la paritaria anterior.

Este tema no sólo es importante para el salario docente sino que tiene un impacto directo en las escuelas, ya que en aquellas más alejadas de los centros urbanos, que requieren más gasto en tiempo y transporte, muchas veces no se toman tantas horas en secundaria o cargos en primaria porque no es conveniente económicamente si el ítem zona no genera una diferencia.

Además. los celadores requieren mejoras en su situación laboral.