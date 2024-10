La clave para destrabar el aumento salarial con los estatales

Este viernes 4 se vislumbrará cuál es la propuesta de aumento salarial real que el Gobierno de Mendoza pretende ofrecerle a los empleados estatales para el último trimestre del año. Es que en la primera ronda de encuentros con los gremios, el Ejecutivo está obligado a ofrecer menos - por eso siempre es rechazada- de lo que finalmente dará porque si luego otorga una suba por decreto, debe demostrar que tuvo buena fe, llevando al menos dos ofertas salariales. El primer gremio en recibir la segunda propuesta será el SUTE- que representa a docentes-, que espera que además de alguna modificación en el porcentaje ofrecido (que fue del 9% total para los últimos tres meses del año) y la base de cálculo que es julio, se contemplen reclamos puntuales, que ya han sido pedidos en otras paritarias. Lo mismo rige para otros gremios, como Judiciales que está reclamando un blanqueo de ítems y para ATE y Ampros.

Los representantes paritarios ofrecieron en primera instancia una suba para todos los estatales del 3,5% para octubre; 3% para noviembre y 2,5% para diciembre. Es decir un total del 9% sobre la base de cálculo del salario del mes de julio - lo que significa un aumento menor si se tiene en cuenta que en septiembre los trabajadores del Estado cobraron un sueldo más alto que en julio-.Esa primera instancia está finalizando entre este jueves con una reunión con Ampros que es el gremio de los profesionales de la salud -que rechaza esta oferta- y ATE en su representación de los régimenes 15 y 25 de los no profesionales de la salud ya que los días previos ya tuvo paritarias por otros sectores y no aceptó la propuesta.

Los gremios en general esperan que el porcentaje de suba sea mayor, porque más alla que la inflación no es significativa como en años anteriores, consideran que arrastran un atraso salarial - especialmente ponen énfasis en diciembre y enero pasado tras la devaluación que implicó una gran inflación cuando asumió el presidente Javier Milei- y que han quedado postergados respecto de trabajadores de otras provincias. Pero además, varios dirigentes gremiales consultados por MDZ apuntan a que el Gobierno cambie la base de cálculo, como ocurrió en otras paritarias. Es decir que no sea julio, sino septiembre.

En el caso del SUTE, que parita por docentes de escuelas de nivel primario, secundario y terciario del sector público pero cuya paritaria repercute en el sector privado que representa SADOP, el Gobierno le llevó en la primera instancia un punto que se habían comprometido en paritarias anteriores y que si se contemplan otros adeudados, podrían hacer que avance la negociación.

Es que para quienes están a punto de jubilarse propusieron que sea remunerativa la cláusula de garantía, es decir el ítem que les asegura que no van a cobrar menos de lo establecido para una determinada antigüedad o cantidad de horas cátedras, de acuerdo a lo que establece Nación como salario mínimo. En la última paritaria se había firmado para más de 29 años de antigüedad, y en esta nueva oferta el Ejecutivo llevo que sea para más de 24 años. Este cambio implica que quienes se jubilan lo harán con un monto mayor.

Pero hay otros puntos que deberían resolverse para avanzar en un posible acuerdo y que quedaron establecidos en el acta paritaria anterior. Que cobren la claúsula de garantía promocional profesores que tienen más de 36 horas y que se recomponga el item zona para las escuelas de más del 70%. También deben tener una recomposición salarial los celadores."Esperemos que presenten una propuesta superadora que contemple entre otros puntos el gran atraso salarial que arrastramos los docentes, que no estamos llegando a fin de mes", sostuvo en diálogo con este diario el secretario general del SUTE, Gustavo Correa.

La reunión paritaria con el SUTE

Tanto funcionarios como empleados judiciales rechazaron la primera propuesta y mostraron preocupación por el porcentaje ofrecido. "La base de cálculo en julio, hace que el aumento sea mucho menor que lo que dicen que nos están ofreciendo, están otorgando el 2% por mes de esta manera. Estamos muy lejos de cualquier posibilidad de acuerdo", explicó a MDZ Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales. De acuerdo a lo que han determinado en asambleas, apuntarán a que el Gobierno pase la asignación clase los items que tienen y que no son remunerativos, La próxima paritaria será el jueves 10.

La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, advirtió que está disconforme con el ofrecimiento oficial y volvió a reclamar "ser escuchados" por el Gobierno, según afirmó a este diario. Con el gremio ocurre algo particular: ya está vigente el nuevo régimen salarial para los profesionales de la salud que fue aprobado este año en la Legislatura junto a un paquete de leyes que mandó el Gobernador. Es optativo, implica el pago por productividad a los profesionales de la salud, y para eso, deberán salirse de convenio y dejar de paritar salarios y de ser representados por Ampros. Esta situación viene complicando el vínculo con el Gobierno.

En tanto que ATE, que actúa como representante de varios sectores de la Administración pública está terminando su primera ronda de paritarias. "Delegados y congresales de todos los sectores estatales de trabajo que representamos decidieron adoptar medidas de acción directa, a partir del martes 8 de octubre, en reclamo por mejoras en las condiciones salariales y laborales, contra la criminalización de la protesta y la persecución hacia nuestros referentes sindicales", sostuvieron desde el sindicato que dirige Roberto Macho en la provincia.

"Vamos a ir a la paritaria reclamando un salario igual al costo de la canasta alimentaria, como también iremos comunicando un estado de asamblea y movilización permanente, a partir del martes 8 de octubre, misma fecha en la que nos han llamado a una audiencia para que el juez resuelva si los dirigentes sindicales somos culpables por protestar y manifestar disidencias contra el Gobierno, solicitando un salario digno y mejores condiciones de vida para todos los trabajadores estatales”, enfatizó el secretario general de ATE Mendoza.

Esto implicaría que la semana que viene no habría aceptación de la propuesta salarial por parte de ATE.