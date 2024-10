Javier Milei pidió por el rescate de los rehenes a un año del ataque de Hamás a Israel: "Tráiganlos a casa"

El presidente Javier Milei se manifestó por el primer aniversario del ataque del grupo terrorista Hamás a Israel y exigió el regreso de los rehenes que continúan secuestrados en Gaza. "Tráiganlos a casa ahora", publicó el mandatario en inglés y en hebreo.

Esta mañana se cumplió un año desde que un grupo armado de la organización palestina se coló por la frontera sur de Israel y asesinó a alrededor de 1.200 personas y tomó 251 rehenes. De acuerdo al Gobierno israelí, 101 aún permanecen cautivos en la Franja de Gaza, entre los cuales se encuentran 8 argentinos: Shiri Silberman Bibas, Yarden Bibas y sus hijos, Kfir y Ariel, de 1 y 5 años; Ariel y David Cunio; y Eitan e Iair Horn.

Al posteo del jefe de Estado se sumó una publicación de la Casa Rosada que enfatiza: "A un año del cobarde atentado terrorista contra el pueblo de Israel, no olvidamos, no perdonamos y exigimos la liberación de todos los rehenes". A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel no se quedó atrás y compartió una foto de los argentinos secuestrados.

El posteo de Javier Milei a un año del ataque de Hamás a Israel

"A 1 año del horror seguimos reclamando la libertad de nuestros compatriotas y de todos los rehenes que siguen secuestrados por Hamas. Al terrorismo que destruye familias, sueños y que se impone con violencia, se lo combate. Memoria, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de terrorismo", remarcó la vice en un mensaje que se extiende a su lucha personal por el reconocimiento de las víctimas de las organizaciones guerrilleras.

Otra integrante del Gabinete en pronunciarse por el aniversario del ataque fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que subrayó que "un año después, el pedido sigue siendo el mismo" y demandó: "Liberen a los 101 rehenes", junto al hashtag "BringThemHomeNow" (Tráiganlos a casa ahora).

El pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel por los rehenes argentinos secuestrados en Gaza

Ni bien asumió, Milei ratificó su posición de alineamiento total con Estados Unidos e Israel y visitó al país hebreo en febrero para mostrar su apoyo a la gestión de Benjamin Netanyahu. En ese marco, el Gobierno argentino declaró en julio a Hamás como una organización terrorista y defendió ante la comunidad internacional "el derecho a la legítima defensa de Israel" en su conflicto con la organización palestina. Según consignó AP de las Naciones Unidas, el gobierno israelí y el Ministerio de Salud de Gaza, la guerra en Palestina superó los 40 mil muertos y 96 mil heridos.