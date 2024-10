Veto universitario: Francos habló sobre el posible resultado de la votación en el Congreso

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló luego de qu e se haya llevado adelante la marcha universitaria, y que el gobierno haya vetado la ley de finanamiento. Dijo que la sociedad no comprende el fin de esta medida ya que el objetivo no está en "atacar" a la educación pública con el veto. A su vez, sostuvo que el presidente no lo verá como un triunfo o una derrota en el Congreso.

"Nada más lejos de la realidad que eso", defendió Francos la decisión del Poder Ejecutivo. Explicó que en realidad "lo que el Gobierno pretende es clarificar a donde se invierten los fondos del Estado, y si se hace o no con eficiencia".

Además, criticó a la ley aprobada en el Congreso la cual no dice de dónde saldrían los recursos para financiar a las Universidades. "Diganme de dónde salen los fondos", exigió en una entrevista con Radio Con Vos.

Sumado a esto, indicó que el fin del veto es buscar que "exista un gasto responsable" por parte del Gobierno, ya que sin un gasto responsable se genera inflación, emisión y pobreza. Sumado a esto, habría déficit fiscal, lo que Francos definió como "el generador de los males de la Argentina".

La marcha universitaria.

A todo lo dicho, Francos indicó que el Gobierno "no está pensando en si gana o si pierde políticamente con una medida que toma" ya que Javier Milei no es un "político clásico que mide los costos que puede tener una medida".

"Estos temas no se resuelven de un día para otro, estos temas se resuelven a lo largo de un período de tiempo. No es que la medida que se toma hoy, el pueblo la va a juzgar en las elecciones en tres años. Hay un proceso", agregó.

En otra línea, habló sobre el veto a la movilidad jubilatoria. Dijo que todo el Gobierno está de acuerdo con el reclamo, pero que "el tema es cómo se paga. ¿Y sabe por qué no se puede pagar? porque en su momento con un dispendio absoluto, el gobierno de entonces, de varios periodos, en los últimos periodos de gobiernos kirchneristas sobre todo, resolvió sobre distintas moratorias que la gente se jubilara alegremente sin aportes".

Guillermo Francos sobre el veto

"Entonces hoy tiene un sistema quebrado porque hoy tiene 1,8 aproximadamente de trabajadores activos que aportan contra un jubilado y eso es imposible de pagar. Entonces, ¿como voy a decir al gobierno nacional, ´duplique o actualice las jubilaciones´ si no tiene recursos para hacerlo?", agregó.

Tajante, señaló: "Eso no es gobernar. Gobernar es ver como genera usted actividad económica para que existan recursos para que el estado pueda repartirlos equitativamente".