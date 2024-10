Sturzenegger elogió a Cornejo y dijo que con la importación de medicamentos bajarán los precios

En los útlimos días, el Gobierno nacional confirmó que Mendoza podrá avanzar con la importación de medicamentos desde la India sin tener que contar con la autorización de Anmat ni del Ejecutivo. Aseguró que esto ayudará a bajar los precios de los remedios en las farmacias de todo el país, a la vez que buscan que más provincias se sumen.

Federico Sturzenegger comenzó contando que esta autorización, la provincia de Mendoza ya la tenía porque la ley así lo permite y sostuvo que no hace falta que el Estado esté diciendo qué se puede hacer y qué no. "Me parece muy buen ejemplo de como tenemos picado el coco (cabeza). Lo que nosotros simplemente le confirmamos al gobernador Cornejo es que ya puede importar medicamentos. La ley lo autoriza a importar medicamentos, sin pasar por Anmat, pero desde hace 50 años", contó el ministro de Milei en LN+.

"Estamos en un país en el que si papá Estado no te viene a decir que podés hacer esto, aunque la misma Constitución te lo permita o la ley te lo permita, vos no podés hacerlo", planteó el ministro que busca desregularizar algunas áreas del Estado.

"Las cosas las cambian las personas también, no solamente se necesitan las leyes, sino también personas valientes que estén dispuestas a desafiar el status quo. Me parece extraordinario lo que plantea Cornejo, va a poder acceder a medicamentos más baratos", amplió el funcionario nacional al respecto.

"Espero que esto sea extraordinariamente exitoso lo del gobernador Cornejo, que sea un faro y una muestra para que otras provincias puedan hacerlo. Queremos que esto implique los costos de los medicamentos caigan", remarcó

Y planteó que: "Desde 2016 para acá, los medicamentos en Estados Unidos cayeron un 20%. En Argentina pasaron del 100% al 160% por encima de la inflación, se ha duplicado el precio en relación a los Estados Unidos. Para este Gobierno, que se preocupa por el tema medicamentos y que sean accesibles, esto es una prioridad importante".

"Esto de Alfredo (Cornejo) es un cambio fundamental, agradezco también al ministro de Salud, que ha respondido con mucha firmeza. Empezamos a transitar un nuevo camino", indicó.

Y finalizó diciendo: "Es importante preguntar por las opciones cuando uno va a la farmacia, discutirlo con el médico. Las diferencias de precios son abismales, el consumidor también tiene que tomar esa actitud para que entre todos podamos bajar el precio de los medicamentos".

Desde el Gobierno de Mendoza reaccionaron positivamente a este anuncio y aguardan por la llegada de Cornejo desde Londres para continuar con algunas reuniones con el ministro de Salud de la Nación en los próximos días.