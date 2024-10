Mariano Cúneo Libarona: “En los registros automotores le estamos dando murra al curro"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó este viernes una reunión del Consejo Federal de Justicia que reunió a ministros de Justicia de todo el país en la provincia de Mendoza. En el marco de este encuentro, el funcionario nacional dialogó con MDZ y destacó el “éxito” de la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal mendocina. A su vez, se refirió a los recientes cambios anunciados para los registros automotores y aseguró: “le estamos dando murra al curro”.

- ¿Qué se discutió en la reunión del Consejo Federal de Justicia?

- Vinieron 22 ministros de Justicia de toda la Argentina, un número importante, considerable. Muchos los conocía y muchos son nuevos amigos. Fue Para trabajar en forma coordinada, ordenada, juntos, intercambiar ideas, no dejarlo acá, sino seguir con un plan. Se designaron autoridades, se fija el nuevo encuentro el año que viene. Quiero ir por más encuentros y más comunicación. El país es federal, yo he recorrido todo el país y me falta todavía. Tenemos que darle ese matiz de estar unidos al margen de todo pensamiento político por lo que es nuestra misión, que es la justicia.

Por otro lado, aprovecho que es la quinta vez que vengo en el año a Mendoza por la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal. Aprovecho para ver a los jueces, a los fiscales, ver cómo está todo, cómo está avanzando el sistema. Me voy muy contento de cómo están saliendo las cosas. Hay deudas que tenemos de infraestructura que tenemos que solucionar de alguna manera.

- ¿Cómo evalúan esta implementación del sistema acusatorio?

- Muy exitosa, en el sentido de juicios rápidos, condenas rápidas, idoneidad de fiscales y de jueces, enorme sacrificio y ganas. Está funcionando.

- ¿Qué impacto ha tenido en los tiempos de los procesos?

- Es increíble, condenas en una semana, acuerdos abreviados, mucha mayor celeridad en los procesos, muchos acuerdos reparatorios. Es decir, en todo sentido exitoso.

- ¿Y el nuevo trabajo de los fiscales?

- Los fiscales empezaron diciendo que necesitamos tiempo, necesitamos estructura, necesitamos capacitación. Les dimos mucha capacitación. Hubo muy buenos profesores y jueces y fiscales que vinieron ya con experiencia a capacitar acá. Hicimos varias salas de audiencia, compramos UFED de investigación. Solucionamos los problemas de los laboratorios con un convenio con la provincia, a través de Alejandro Gullé. Hicimos un gran esfuerzo, aún nos falta más.

- ¿Encontraron algunas falencias en la puesta en práctica?

- Tenemos problemas, tenemos vacantes que llenar. Tenemos problemas edilicios que solucionar. Conseguimos San Rafael, Villa Mercedes y San Juan bastantes inmuebles para ir mejorando, pero nos siguen faltando. Implementar no es un cambio de una ley, es cambiar la ley y después la estructura edilicia que le falta, crear salas de audiencias. Luego tenemos que darle internet y conectividad y luego medios de prueba. Entonces es una tarea enorme. Nuestro designio es avanzar, después volver y seguir mejorando, pero avanzar, porque esto no puede detenerse. No es razonable que en el país haya un código procesal en la Ciudad de Buenos Aires, otro en algunas provincias, que Jujuy, Salta, Cuyo y Santa Fe tengan un código y que la Patagonia hoy tenga otro, que Entre Ríos tenga otro. Tengo que avanzar y terminar esto.

- El Ministerio de Justicia anunció cambios en los registros automotores, ¿Qué cambió a partir de ahora?

- Estamos dando murra al curro, en el sentido de que esa estructura que encarecía tanto el precio del automotor, los que querían comprar un automotor veían incrementado su precio en un montón de gastos innecesarios, trámites, formularios. Lo que hicimos fue ordenarlo, vamos avanzando, falta, se redujo el costo, ahora si las provincias le quieren cobrar, los bandidos serán ellos, la Nación bajó muchísimo el costo, luego se evitaron un montón de formularios, luego podés registrar tu auto en el ámbito del país que vos elijas, es libre y es mucho más sencillo el trámite. Se tiende al final del camino a un registro único digital. La idea es ahorrarle plata al ciudadano, que se acaben beneficios indebidos y tercero que sean los costos lo menor posible para el bien de todos.



- Otro "curro" al que hizo referencia en la última semana fue un contrato del Ministerio de Justicia con las Madres de Plaza de Mayo, ¿En qué consistió la medida?

- En el mes de abril me llama la directora, que la conozco de tribunales de muchos años, para reclamarme el tema de los sueldos y le pregunto de qué me estás hablando, de una facultad, de qué facultad, esta facultad, qué hacen, una facultad de Derecho, pero si yo tengo la Facultad de Derecho número uno en la Avenida Figueroa Alcorta, y tenemos también Psicología, pero yo tengo una Facultad de Psicología extraordinaria en el ámbito de la Argentina. ¿Cómo tengo dos facultades que hacen lo mismo a diez cuadras de distancia? Y encima en un edificio que averigüé y salía bastante caro, con profesores y gastos, se recibían muy pocos alumnos, y costaba muchísima plata. Averiguamos y tenía sesgos políticos, no particulares, entonces nosotros tenemos una universidad que es un orgullo del país, la Universidad de Buenos Aires, entonces no puede existir eso, al argentino no tiene que estar pagando esto, ni tolerando esto, ni escasos jóvenes que se recibían. Entonces todo lo que sea facilitar al país, atacar el estado ineficiente, destruir el estado ineficiente, cortar los curros, es el máximo esfuerzo que nosotros vamos a centrar.

- ¿Puntualmente cuál era el curro al que se refería?

- Una universidad paralela, ideológica, política, que no prestaba un servicio adecuado, con sesgo político.

- ¿Y qué vínculo tenía el Ministerio de Justicia?

- Al Ministerio de Justicia lo agarraron de gil, y alguno dijo que pague el Ministerio de Justicia. El alquiler lo estamos pagando nosotros y me entero lo que estamos pagando por un inmueble y digo esto no es razonable. Yo tengo que cuidar la plata de los argentinos. Yo no puedo tolerar gastar plata en estupideces.

- ¿Cuáles son los próximas reformas que serían más urgentes para abordar?

- Seguimos analizando varios organismos, cuyos nombres me reservo, y la necesidad que tienen esos organismos de personal. Hay organismos que hasta le falta personal y hay otros organismos que están cargados. Entonces vos tenés que distribuir bien el personal. Hay organismos que son muy importantes, como la IGJ, la Oficina Anticorrupción, subsecretarías que hasta le falta gente, y hay otros que están muy cargados. Hay que ser muy inteligente, hay que estudiar todo.

- ¿Cómo ven el avance en el Congreso de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

- Yo terminé mi tarea. Mi tarea fue discutir con el señor Presidente durante varios meses los candidatos adecuados. Él en ejercicio de su derecho constitucional propuso dos candidatos, yo en mi obligación leal hice todos los expedientes de la forma más transparente, cristalina y posible de los dos candidatos. Luego el señor Presidente lo elevó al Congreso y ahora es tarea del Congreso, yo no intervengo en esa tarea que es de los senadores.

- ¿Qué tan urgente es que la Corte hoy cuente con esos nuevos miembros?

- Es muy importante, para que el servicio de justicia sea efectivo necesitamos llenar todas las vacantes. Estos dos señores son muy idóneos para el trabajo, ojalá se dé y rápido y puedan ocupar esos cargos. Incluso un brillante juez como es Maqueda se nos va en diciembre por una cuestión etaria. Va a quedar una Corte con tres miembros como funcionó en muchos tiempos de la historia argentina y se van a arreglar porque son los tres inteligentes.