El argumento de Eduardo Belliboni para "terminar el mandato" de Javier Milei

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, apuntó contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al señalar que "es histórico que traiciona a sus trabajadores" luego de que el sindicato decidiera levantar el paro de colectivos que estaba previsto para este jueves tras llegar a un acuerdo con el Gobierno y empresarios.

"El paro de ayer fue contundente", señaló Belliboni acerca de la medida de fuerza de los medios de transporte llevada a cabo el miércoles, tras lo cual manifestó.

Además, indicó que "no hay ningún canal de diálogo para absolutamente nada, para ningún sector" y dijo que "parece una película de ciencia ficción cuando usan el aparato del Estado para presionar".

"La situación social se agrava en las cuestiones más elementales, como la asistencia alimentaria", advirtió en un mensaje apuntado a al ministerio de Capital Humano. También analizó que "el Gobierno, en vez de intentar que el ajuste no sea tan fuerte para los que menos tienen, avisa que esto va a seguir".

Belliboni también afirmó que "el pueblo tiene derecho a terminar el mandato presidencial" y argumentó que "es mentira" que "el ajuste lo iba a pagar la casta" como había dicho Javier Milei. Por lo tanto, justificó su postura al destacar que “traicionó a su electorado".

Los paros de esta semana también dejaron en evidencia un enfrentamiento entre el dirigente social Juan Grabois y "uno de los Moyano". El líder de MTE consideró que "Pablo Moyano es un tipo muy estigmatizado, muy sensible, muy buen tipo, que lo quiere mucho su gente. Al resto de su familia no los conozco tanto, hay uno que me cae particularmente mal, porque me parece asquerosamente aspiracional. Tiene el síndrome Oreo, son negritos por fuera y blanquitos por dentro; quieren ser blancos”.

Por su parte,Nicolás Caropresi, otro referente del MTE que los motivos para los paros "están dados por los datos de la pobreza y la indigencia, que este gobierno aumentó. Que digan que no hay argumento para la protesta es mentira".