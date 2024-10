Un sindicalista admitió que su hijo votó a Javier Milei y que "odia al kirchnerismo"

El metrodelegado Néstor Segovia admitió que, en el marco del paro de transportes, enfrenta una interna con su hijo quien votó a Javier Milei y que tuvo "discusiones" por la medida de fuerza.

"No quiere que vuelvan, va a votar a cualquiera menos a ellos”, dijo sobre la elección partidaria de su hijo. "Odia al kirchnerismo", agregó, indicando las diferencias que tiene con él.

En declaraciones radiales habló sobre que su hijo trabaja en la Municipalidad de Moreno ganando $280 mil mensuales. "¿Qué hace con eso?", se preguntó. Continuó hablando sobre el trabajo de su hijo y el paro, diciendo que va a tener que ir a trabajar igualmente porque le descontarían la falta.

En este sentido agregó: "Si no te hubiesen aumentado la luz, el gas y hubiesen mantenido los sueldos no habría problema. El problema es que subió todo y el sueldo lo tenés bajo".

El líder sindical del subte habló sobre el paro y sobre la relación con su hijo.

"Tuve discusiones sanas con mis hijos, pero las promesas, lamentablemente, no las cumplió y nosotros no somos la casta, mis hijos no son la casta, el 56% que lo voto no es la casta y la clase media tampoco, creo que tiene que cuidar el poder adquisitivo de los laburantes, escucharnos y así le va a ir bien. El Gobierno tiene que escuchar a los laburantes", señaló.

Por el paro de este miércoles, en donde principalmente frenan trenes y subtes (entre otros gremios), dijo que el problema que atraviesa a todos los sectores es el mismo, las paritarias. Aún así, señaló que el si bien su sueldo es de $1.500.000, la medida de fuerza es por aquellos que no pueden parar.

"No sé si el problema es cuánto ganamos nosotros o cuánto gana el laburante en general y cual es el poder adquisitivo de los que menos tienen”, insistió. “Mucha gente salta el molinete porque no puede pagar el pasaje, porque está muy caro, y si vos le preguntas a esa gente, muchas son mujeres que se van a trabajar por tres mil pesos la hora y hoy le cag... la vida porque gana nueve mil pesos al día. Esa gente no puede hacer un paro porque se re contra c... de hambre y ahí nosotros tenemos que nivelar para arriba", agregó.

Este miércoles hay paro de transporte.

Sobre esto, continuó: "Yo no puedo mirar mi ombligo y quedarme tranquilo mientras los demás están mal. A mí me gustaría que la gente no salte más el molinete, que no venga a dormir al subte o a pedir comida al sindicato, que cambie un poquito. No es como dicen algunos que es contra el Gobierno, en mi caso personal es un paro solidario y para que el Gobierno entienda que queremos discutir la paritaria libre".

Por último, Segovia habló sobre la UTA y su no adhesión al paro. "Roberto Fernández está discutiendo las paritarias igual que nosotros, solo que a él lo están recibiendo y tiene la suerte que nosotros no tenemos y por eso no habrá adherido. Quiere hacer fuerza mañana para conseguir lo mismo que le pasa al pueblo argentino: un salario digno", concluyó.