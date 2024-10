Ficha limpia: los aliados del PRO y La Libertad Avanza intentan cambiar ley electoral en la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña intentará, por tercera vez, incorporar el requisito de "Ficha Limpia" en el Código electoral del distrito. Ahora, será con la unificación de tres proyectos de bancadas diferentes. Los presentaron aliados del oficialismo como Graciela Ocaña (Confianza Pública), la radical Aldana Crucitta y la titular del bloque la Libertad Avanza, Pilar Ramírez.

El malestar del PRO con los libertarios se mantiene. Detonó cuando, la semana pasada, Ramírez, referenciada con Karina Milei, presentó un proyecto de ley Bases para la Ciudad de Buenos Aires.

"Nos quieren marcar agenda y después no nos acompañan en las votaciones", se incomodan en el PRO. Por eso, la presentación de un proyecto propio de la libertaria sobre Ficha Limpia se interpretó en el mismo sentido.

Ocaña destacó que la Ficha Limpia, se trata de una iniciativa ciudadana que contó con 450 mil firmas. Finalmente obtuvo despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Hernán Reyes de la Coalición Cívica que integra el bloque oficialista Vamos por más. No acompañó, de la oposición, la bancada Unión por la Patria.

En la reunión de comisión participaron especialistas como la exsecretaria de Cámara de la CNE, Alejandra Lazzaro, y el experto en derechos humanos Martín Scotto.

La propuesta incorpora un artículo 77 bis al Código electoral porteño que describe que "no pueden ser precandidatos/as a Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno, o Diputado/a de la Ciudad o miembros de la Junta comunal, los condenados por: Delitos contra la integridad sexual ;delitos contra la administración pública comprendidos en el Código Penal; delito de fraude en perjuicio de la administración pública".

También propone el proyecto la modificación del artículo 80 del Anexo I del Código electoral para detallar los requisitos que se pedirán para la inscripción de candidatos. En ese caso se agrega la presentación del "certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia en el caso de precandidatos/as a Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno, o Diputados/as de la Ciudad o miembros de la Junta Comunal".

"Acompañamos un pedido de los vecinos de la ciudad y lo vamos a seguir impulsando. Nos parece que los delitos de corrupción son delitos de lesa humanidad porque, quien le roba al Estado, le está quitando el dinero a la gente. De sancionarse éste proyecto, los individuos que tengan una condena en segunda instancia no podrán ser candidatos en el ámbito de la ciudad; tampoco aquellos que cometan delitos contra la integridad sexual", resalta.

El especialista Scotto señaló que "es importante sentar un precedente con una norma como esta. La Argentina tiene una deuda pendiente en materia de corrupción y de impunidad. La corrupción afecta los derechos humanos y debilita las instituciones fomentando la impunidad y aumentando la desigualdad. Ficha Limpia es un movimiento cívico y una herramienta para luchar contra la corrupción".

Lo cierto es que si la propuesta llega al recinto, necesita reunir 40 votos (dos tercios del pleno) para ser sancionada. No es fácil en una Legislatura donde el oficialismo está disperso en varias bancadas y aún unidos no llegan a la mayoría de la mitad más uno. Ya anticipó el peronismo que no acompañaría el proyecto. De esa manera, las bancadas oficialistas necesitarían al menos dos votos de la izquierda si se suman las tres bancadas de libertarios (diez legisladores).

Pasadas las 16.30 del martes se firmó el dictamen de comisión. Se trata de la tercera vez que Ficha Limpia llegará al recinto en la Ciudad. Para su aprobación se necesita una mayoría especial de 40 votos. Al día de hoy con el Frente de Todos y la izquierda votando en contra, faltan 2 votos para que sea ley.