El reclamo del Gobierno antes de la última chance para frenar el paro de colectivos

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, cuestionó en duros términos a la dirigencia sindical de la CGT, ATE, aeronáuticos, ferroviarios y todos los que complican durante este miércoles las intenciones del resto que quiere o necesita ir a trabajar. También se refirió a la huelga de la UTA de este jueves que, de concretarse, paralizará a los colectivos en el AMBA, aunque hizo una distinción entre ambas medidas de fuerza.

Mogetta sostuvo que "estos dirigentes dejan a los trabajadores a pie y sin la posibilidad de salir a trabajar y ganarse el mango". En declaraciones a LN+, Mogetta afirmó que "es una de las prácticas habituales de esta gente, a través del apriete seguir sumando sindicatos".

"Estos son los dirigentes que hablan de defender trabajadores dejándolos a pie, maltratándolos y no dándoles la posibilidad de salir a trabajar para ganarse el mango día a día", apuntó el funcionario. Y agregó: "La huelga normalmente busca dañar a quien debe dar respuesta ante el reclamo pero acá no hay ni siquiera reclamo, es un paro político. Esto es un boicot al Estado de 150 millones de dólares".

Sobre la presencia de Moyano en la organización del paro, el funcionario dijo que “también se plegó a la marcha universitaria. No tienen nada que ver. No es un paro de transporte, no es ni siquiera un paro, es un boicot”.

"Mientras los jinetes del atraso, que son estos sindicalistas, hacen estas medidas que son del siglo pasado, porque tienen cabeza del siglo pasado. Mientras todo eso sucede, también está la Argentina que está despegando”, finalizó Mogetta respecto al paro del transporte de este miércoles.

Por otro lado, el funcionario de Transporte también se refirió al paro de colectivos de este jueves: "Esperamos que la UTA mañana desista de este paro que había anunciado, porque hay una parte de ese sector del transporte automotor que está dispuesto a salir a trabajar mañana, si el gremio se mantiene en esa posición que den libertad de ir a trabajar".

Mogetta afirmó que el paro de hoy "es político" y en ese sentido lo diferenció de la medida de fuerza de mañana: "Está anunciado en un marco distinto, es una negociación paritaria entre privados, empresarios y el gremio que representa a sus trabajadores". A propósito le dejó un mensaje a los gremios al asegurar que "no tiene más plata el Gobierno, porque además estamos en un contexto donde se ha desacelerado la inflación y se están estabilizando los indicadores. Entonces esperamos que también actúen con racionalidad ambos sectores y eviten un paro".

Reunión decisiva

Este miércoles a las 17 se llevará a cabo una reunión decisiva en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la avenida Alem, entre el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y representantes del sector empresarial del transporte. Es la última chance para alcanzar un acuerdo salarial que permita desactivar el paro de colectivos anunciado para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fuentes gremiales expresaron que existen dos caminos posibles para responder a la demanda: "Esto se soluciona con un aumento salarial, y para eso hay dos vías: una suba en los boletos o en los subsidios", indicaron sobre las expectativas previas al encuentro.

De acuerdo con los datos de la UTA, el sueldo promedio de un chofer fue de $1.060.000 en el mes de septiembre. El conflicto salarial en el transporte lleva meses de negociaciones sin éxito. Según declaraciones de voceros de la UTA, "hace 4 meses que demoran una respuesta".