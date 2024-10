Mauricio Macri reunió a senadores PRO luego del veto de Javier Milei a las universidades: Luis Juez dejó una incógnita

El titular del PRO Mauricio Macri reunió este jueves en su casa a senadores del partido amarillo para "conversar sobre la agenda legislativa", según dejaron trascender en redes sociales los legisladores.

El encuentro sucede a pocas horas de la publicación del veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario sancionado en el Congreso, que ahora deberá ser rechazado o ratificado por dos tercios de los votos de ambas cámaras. En ese sentido, los senadores del partido amarillo dejaron un sugerente mensaje en el que destacan el objetivo de la "responsabilidad fiscal".

"Nos reunimos con Mauricio Macri para conversar sobre la agenda legislativa y los desafíos que enfrenta el país.

Estamos convencidos de que el camino hacia un país mejor se construye a partir del respeto por las instituciones, la cultura del trabajo y la responsabilidad fiscal", resumieron en X los legisladores.

En la fotografía se ve al expresidente junto a Luis Juez, Alfredo de Angeli, Martín Goerling, Carmen Álvarez Rivero, Victoria Huala y Andrea Cristina.

"Desde nuestro espacio seguimos defendiendo el diálogo y la unidad, porque es el camino para lograr el cambio que necesita la Argentina", agregaron los senadores tras la cumbre.

En la Cámara de Diputados había posturas diversas sobre qué posición tomar frente al veto de Javier Milei a las universidades y en Senadores el escenario también es (o era) heterogéneo.

Por ejemplo, este jueves, poco antes del encuentro con Macri, Luis Juez afirmó que el veto "es un error", por lo que "es muy difícil que nosotros acompañemos este tipo de decisiones". Y argumentó: "Yo quiero ayudarlo al Presidente desde lo que yo creo que es la verdad. Y es un error. ¿Querés auditarlos? ¿Querés investigarles sus cuentas? ¿Querés destrozar los negocios que armó el kirchnerismo con las universidades en algunos lugares? Metele para adelante. Ahora la universidad pública ha sido una de las banderas más importantes que ha tenido la Argentina".

Pero luego de la reunión, MDZ le consultó si mantiene su posición y su respuesta ya no fue tan contundente: "El árbol no me puede tapar el bosque". ¿El árbol es la Ley de Financiamiento y el bosque es el equilibrio fiscal? Interpretación libre. Juez también indicó que si bien "se habló de todo", respecto a la cuestión puntual del veto van a "ver qué pasa en Diputados con cada uno de ellos".

En ese sentido Alfredo De Angeli, que rechazó la Ley de Financiamiento Universitario, destacó que se habló de "coordinar más el trabajo con diputados para llevar las banderas del PRO".

Fuentes cercanas a otros integrantes de la charla con Macri aclararon que "no hay una acción puntual del bloque sobre el veto". En esa línea, detallaron que "uno de los senadores que rechazó la ley va a acompañar el veto, no porque esté en contra de la educación pública sino que está a favor de que el Estado sepa en qué se gasta la plata que se le da a las universidades".

En tanto, la senadora PRO Carmen Álvarez Rivero sostuvo públicamente que "financiar la Universidad Nacional, tal como está funcionando es un despilfarro. Les recuerdo que la mayoría de los chicos son pobres en Argentina y que no se les enseña a leer y a escribir y la mitad abandona el secundario".

Y dejó dos preguntas, en coincidencia con el gobierno nacional: "¿No podemos pensar en el cobro de universidad a extranjeros? ¿No podemos limitar el plazo gratuito?".