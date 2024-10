Julio Cobos anticipó una pelea voto a voto en la sesión especial para rechazar el veto a la ley de Financiamiento Universitario

La marcha universitaria en apoyo a la educación pública fue masiva y terminó convocando a miles de personas en todo el país, y el próximo miércoles 9 de octubre se llevará a cabo una sesión especial en el Congreso, convocada a instancias de la oposición, para insistir en la ley de Financiamiento Universitario y rechazar el veto presidencial recientemente publicado en el Boletín Oficial, que dejaría la ley sin efecto. Julio Cobos, diputado nacional por Mendoza, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre las expectativas que hay de cara a la próxima sesión y cómo pueden terminar distribuyéndose los votos.

La situación es incierta, principalmente porque cuando se votó la ley de Financiamiento en Diputados "no se alcanzó los dos tercios" a favor, que es precisamente la cantidad de votos que necesita la oposición para rechazar el veto. Sin embargo "sé, por la información que uno tiene, que le está costando al Gobierno conseguir y asegurarse los votos". De todas formas, el veto ya está publicado y la sesión especial será a las 11 de la mañana. "Todavía no se ha realizado la convocatoria, por lo menos de nuestra parte se está hablando con otro bloque, a ver si acompañan en ese día y hora".

Siempre estuvimos al frente del reclamo universitario. Por eso impulsamos el proyecto que sancionó el Congreso y por eso solicitamos una sesión especial para rechazar el veto. pic.twitter.com/VdPRWvfvo8 — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) October 3, 2024

Cuando Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria, el apoyo de 5 diputados radicales fue clave para blindar la medida y lograr que la oposición no alcance los dos tercios. Esos 5 diputados se desprendieron de la postura de la UCR y votaron a favor del veto, cuando el proyecto era del mismo radicalismo y lo habían aprobado un mes y medio antes. Esta vez, Cobos dijo que, a todo el bloque radical, "nosotros les estamos pidiendo obviamente que acompañen. Y si no, que mantengan la postura de la votación original. Principalmente en la abstención, "como es el caso de Lisandro Nieri, que él se abstuvo en su momento. Pero en lo posible les estamos pidiendo obviamente que vean la posibilidad de acompañar la insistencia de la ley".

"Eso por nuestra parte, por lo del otro bloque sé que también en el PRO hay algunos legisladores que se inclinarían por apoyar la ley, pero bueno, todo está muy finito. Los números cuando hay que juntar dos tercios o un tercio de un lado o del otro, la verdad que estamos siempre contando voto a voto". El oficialismo necesita 87 votos a favor para mantener el veto. Si consiguen menos, el veto se rechaza en la cámara baja. "Ojalá que logremos la insistencia. En el Senado tienen números de sobra si mantienen de alguna manera la votación anterior".

Sobre los diputados mendocinos que responden a Cornejo, Cobos comentó que no ha visto al gobernador "emitir opiniones contundentes sobre esto", aunque "a lo mejor ha utilizado al director general de escuela, que es del riñón de él: Tadeo García Salazar, quien no solo salió a respaldar, sino también se hizo parte de la marcha y del reclamo". En ese sentido, Cornejo se encuentra en una posición de complicado equilibrio, ya que es de los gobernadores que más apoyan al presidente.

"Será su forma de manejarse con un equilibrio que, él cree, tiene que realizar para no interrumpir una relación que a lo mejor es buena en lo personal o en lo institucional. Pero que a la hora de ver los frutos, si uno ve los resultados de asignación presupuestaria para las obras en Mendoza, pareciera que no es correspondido por esas relaciones", argumentó. Y la universidad pública no es un tema menor para el radicalismo. "Venimos de la universidad hacia la política, nacimos ahí. Como el caso mío en la UTN. Y Alfredo en la Universidad de Cuyo en Ciencias Políticas". De todas formas "va a estar peleado el asunto, pero ahí estaremos", concluyó.

