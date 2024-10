Quién es el exfutbolista señalado por la testigo de Alberto Fernández como posible amante de Fabiola Yañez

Una mujer que trabajó con Fabiola Yañez aseguró este lunes que vio un "golpe en el ojo" de la ex primera dama durante un viaje a Misiones en junio de 2021, pero negó haber visto al expresidente Alberto Fernández golpear a su pareja ni que ella le haya referido ser víctima de agresiones.

La testigo en cuestión es Claudia Andrea Silvero, quien relató que conoció a Fabiola Yañez a través de la red social Instagram cuando Fernández aún no era presidente y comenzaron a vincularse a raíz del trabajo social que ella hacía en Misiones.

Ante el fiscal federal Ramiro González declaró acerca de ese día: "Fabiola llegó a Misiones con un golpe en el ojo, creo que en el derecho. Me dijo que se había lastimado en el baño. Paso desapercibido. El golpe era algo rojo arriba de la ceja, nada muy importante porque si no me hubiese dicho que le busque algo para curarse".

Fue en ese momento de la declaración donde surgió el nombre de un exfutbolista, quien habría acompañado a Fabiola Yañez en su viaje a Misiones. Consultada por el fiscal, a instancias de la defensa, destacó: "Creo que (el viaje) fue el 23 o 24 de junio".

"Fue el viaje que ella dijo en la tele que vino golpeada. Estuvimos cenando en ese viaje y me dijo que al día siguiente tenía que buscar a una persona por el aeropuerto. Lo fui a buscar y cuando se encontró con Fabiola me sorprendió que lo saludo con un beso en la boca. Su nombre era Marcelo Marchi, algo así", dijo la testigo presentada por la defensa de Alberto Fernández.

El hombre al cual hizo mención Silvero es nada más ni nada menos que Marcelo "Petete" Trimarchi, un exfutbolista que hoy es abogado y que acompañó a Fabiola Yañez en aquel viaje a Misiones.

Aunque "Petete" nunca formó parte del "círculo íntimo" de la ex primera dama y no asistió a eventos como la polémica "Fiesta de Olivos", existen registros de encuentros entre él y Fabiola Yáñez en otras ocasiones en las que Alberto Fernández no estuvo presente.

Según la planilla de ingresos a la Quinta de Olivos, Marcelo Trimarchi estuvo presente en la residencia presidencial el 19 de enero de 2021 y fue autorizado por la administración del lugar. El horario de ingreso fue a las 21.29 y el de egreso el de las 23.59.

En esa oportunidad, Marcelo Trimarchi y Fabiola Yañez habrían mantenido un encuentro que incluyó una cena mientras el expresidente Alberto Fernández estaba en La Rioja.

Previo a la declaración de este lunes, Silvero también declaró de manera previa ante un escribano a instancias de la defensa del ex mandatario, y relató que ella se comunicó con Fernández cuando vio en los medios la foto de Fabiola con el moretón para aclarar que no era ese el tipo de golpe que había visto en Misiones en esa época.

Quién es Marcelo Trimarchi