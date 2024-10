Nadia Márquez : "El veto y el DNU son herramientas democráticas y forman parte del sistema democrático"

Nadia Márquez tiene 41 años. Se interesó en política en 2018 para rechazar la Ley de Aborto. Junto con su marido son pastores en una iglesia cristiana evangélica. En 2021 se acercó a Javier Milei y dos años después llegó a la Cámara de Diputados. Hoy es una de las principales defensoras del Gobierno nacional y de sus principales figuras. Demuestra su admiración y respeto a Martín Menem y ataca al kirchnerismo como una experimentada parlamentaria.

La Cámara de Diputados se encamina a debatir el rol de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y cómo funcionan, ¿cuál es su mirada?

Los decretos de necesidad y urgencia son herramientas previstas por la ley y forman parte del sistema democrático. Desde nuestro espacio, siempre promovemos el diálogo y el debate sobre todos los temas, independientemente de que sean más o menos de nuestro agrado o de su relevancia en la coyuntura actual. Estas herramientas están reguladas y amparadas por nuestra Constitución, y aunque el kirchnerismo las utilizó durante años, parece que ahora les resultan inconvenientes. A nuestro juicio, su intención es simplemente poner obstáculos en lugar de aceptar los resultados adversos. Nuestro compromiso democrático nos lleva a seguir fomentando el diálogo y a resolver las cuestiones mediante el intercambio de ideas.

¿Cuál es tu valoración de los DNU como herramienta?

Son herramientas democráticas, al igual que el veto presidencial o la aprobación de leyes. Mientras se usen de manera adecuada y con fundamentos sólidos, son mecanismos válidos dentro de nuestra democracia.

El presidente Milei anticipó que, de aprobarse esta modificación, podría vetarla. ¿Te preocupa la posibilidad de que esto ocurra?

No me preocupa. Los vetos también forman parte de nuestro sistema democrático. Antes existía una percepción negativa sobre los vetos, como si implicaran un gran costo político, pero el presidente Milei está impulsando un verdadero debate de ideas. Esto permite que se discutan temas que antes se evitaban por razones políticas. No veo los vetos presidenciales como algo problemático.

"Quiero enterrar las ideas del kirchnerismo"

¿Cuánto los complica en el Congreso, a la hora de llegar a acuerdos con otros bloques o partidos, las declaraciones que puede hacer el presidente, que muchos casos son agresivas?

Creo que su manera de expresarse responde a su estilo particular. Muchas veces, las declaraciones se interpretan de manera diferente según quién las diga. En el Congreso, por ejemplo, algunos sectores suelen expresarse con insultos, y eso rara vez recibe la misma atención. Me parece que se aplica un criterio diferente en cada caso.

¿Cómo está hoy la conversaciones con el resto de los bloques parlamentarios?

Es natural que existan acercamientos y alejamientos en el ámbito político. Para mí, eso es parte del juego democrático. La gente merece claridad, y considero que esta postura definida que mantiene el presidente ayuda a que los espacios se posicionen.

Uno de los temas que marcó un antes y un después en el bloque libertario fue la visita a los represores en Ezeiza. ¿Cuál es su postura sobre lo que pasó?

Creo que esa interpretación no refleja la realidad. La visita al penal de Ezeiza fue parte de la función de los diputados de constatar las condiciones de las cárceles. Los legisladores no fueron específicamente a reunirse con personas condenadas por delitos de lesa humanidad, aunque sí estaban allí. También mantuvieron reuniones con las autoridades y el equipo médico de la institución. En mi orden de prioridades, las problemáticas más urgentes tienen que ver con temas como la pobreza, la educación, la salud y la protección de los derechos humanos. Considero que quienes cometen delitos, especialmente aquellos que atentan contra los derechos humanos, deben cumplir con las condenas que dicta la justicia.

Sobre la salida de Lourdes Arrieta

¿Le sorprendió la salida de Marcela Pagano o Lourdes Arrieta y las denuncias que realizó en su momento?

Me acerqué a Arrieta para dialogar sobre su postura en el bloque, pero lamentablemente se produjeron desacuerdos, que llegaron a la prensa en su momento. Lamento la situación, especialmente porque admiro y respeto mucho al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien ha demostrado paciencia y caballerosidad en sus funciones.

¿Cómo está hoy el bloque?

Estamos trabajando muy bien. Somos un bloque nuevo y, aunque algunos tenemos experiencia previa, sigue siendo limitado. La frescura de ser una agrupación nueva y poco protocolar nos permite avanzar con algunos cambios que creemos que Argentina necesita.

Entrevista completa a Nadia Márquez