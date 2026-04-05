Queen en Argentina: la historia detrás de una visita inolvidable

A 45 años de la llegada de Queen a la Argentina , Iván Petracchi pasó por el ciclo de Entrevistas MDZ para presentar Queen en Argentina 1981 , la historia jamás contada, un libro que reconstruye con detalle una visita que marcó para siempre la historia de los shows internacionales en el país.

Fanático, coleccionista e investigador de la obra de la banda, Petracchi trabajó junto a Lucas Pan en una edición independiente que reúne fotos inéditas, testimonios y episodios poco conocidos de aquellos 11 días en los que Freddie Mercury , Brian May, Roger Taylor y John Deacon revolucionaron a la Argentina .

-La idea nació de una convicción muy clara: esta historia merecía ser contada y merecía ser contada bien. Con Lucas nos conocemos hace mucho tiempo, compartimos el fanatismo por Queen , somos coleccionistas y veníamos acumulando muchísimo material sobre la banda, sobre todo de su paso por la Argentina . En distintas charlas aparecía siempre la misma sensación: había una historia gigantesca, muy importante para la música y para el país, que todavía no había sido reconstruida de la manera en que nosotros creíamos que se merecía. Entonces dijimos: “Bueno, listo, pongámonos al hombro este proyecto, nosotros vamos a hacerlo”. Y ahí empezó un trabajo enorme de recopilación, orden, investigación y búsqueda. Lo que queríamos no era solo sacar un libro , sino hacer un objeto que estuviera a la altura de la historia. Por eso pensamos una edición con tapa dura, con papel de calidad, con ilustraciones, con fotos a página completa y con una estética cuidada. Nos importaba mucho que las imágenes, muchas de ellas de hace 45 años, pudieran verse y disfrutarse como corresponde. La idea era que no fuera solamente un libro para leer, sino también para admirar, para recorrer y para conservar.

-La verdad es que estamos muy felices, muy emocionados y muy agradecidos. Cuando uno empieza un proyecto así, obviamente tiene expectativas, porque le pone muchísimo tiempo, energía y pasión. Pero nunca imaginamos la repercusión, el cariño y el afecto que iba a despertar. Eso fue realmente conmovedor. La gente se acercó al libro desde muchos lugares distintos: desde el fanatismo, desde la nostalgia, desde el amor por Queen, pero también desde el interés por una parte de la historia cultural argentina que fue muy fuerte. Nos sorprendió mucho ver hasta dónde llegó el proyecto. No solo tuvo buena recepción acá, sino también en otros países. Eso muestra que la historia de Queen en la Argentina tiene una dimensión realmente especial. Y creo que eso pasa porque no se trata solamente de una gira: se trata de una visita con una mística muy particular, con escenas muy recordadas y con un vínculo entre la banda y el público argentino que quedó para siempre. Todo ese afecto que volvió con el libro fue muy emocionante para nosotros.

QUEEN 1 Queen en Argentina, junto a ellos, Diego Armando Maradona. Archivo.

-¿Por qué la visita de Queen en 1981 fue tan importante para la Argentina?

-Fue histórica para la Argentina por varias razones. Primero, porque si bien ya habían venido algunos artistas internacionales, nunca había llegado una banda del calibre de Queen en el pico de su popularidad. Queen vino siendo número uno en el mundo. Eso ya marcaba una diferencia enorme. Pero además no vino a hacer una versión reducida del show ni una adaptación por las condiciones locales: ellos dijeron “nosotros vamos solos y llevamos nuestro show, el mismo que hacemos en Europa, el mismo que hacemos en Estados Unidos”. Eso era completamente extraordinario para la Argentina de ese momento. La Argentina nunca había visto algo así. No estaba preparada para algo así. No había infraestructura local para montar un espectáculo de esas características. Por eso Queen tomó la decisión de asumir el costo económico y el riesgo de traer desde afuera todo el sistema de sonido, luces y estructuras. Trajeron todo. Y eso generó un impacto muy grande en el público, porque quienes estuvieron ahí sentían que estaban viendo algo completamente nuevo, algo casi de otro mundo. Fue el primer gran show mundial en la Argentina y, en muchos sentidos, abrió las puertas para que después vinieran otros artistas y otras producciones internacionales de gran escala.

Queen nunca había tocado en un estadio de futbol

Queen nunca había tocado en un estadio de futbol Santiago Aulicino / MDZ

-¿Qué significó esa gira para Queen?

-También fue importantísima para la propia banda. Ellos fueron los primeros en venir a la Argentina con semejante despliegue y, al mismo tiempo, no sabían del todo con qué se iban a encontrar. Les decían que podían llenar estadios de fútbol, pero para Queen eso no era algo natural. Ellos no venían de tocar ante 50 o 60 mil personas en estadios. Venían de tocar en teatros y arenas muy grandes, sí, pero no en canchas de fútbol con esa convocatoria y con ese fervor. Entonces, cuando llegaron acá y vieron lo que pasaba, se encontraron con algo que los sorprendió muchísimo. No lo podían creer. La gente les cantaba las canciones, les cantaba los solos de guitarra, los seguía con una pasión impresionante. Ese nivel de respuesta del público argentino fue impactante para ellos. De hecho, años después Roger Taylor mencionó el primer show en Vélez como uno de los mejores de Queen. Eso da una pauta muy clara de lo que significó esta visita para la banda: no fue una gira más, fue una experiencia que también quedó grabada en la memoria de ellos.

-¿Qué historias aparecen en el libro sobre lo que pasó fuera del escenario?

-Hay muchísimas historias porque Queen tocó cinco shows, pero estuvo 11 días en la Argentina. Entonces no solo quedó material de los recitales, sino también una enorme cantidad de anécdotas, episodios y escenas que ocurrieron fuera del escenario. Y eso es una parte fascinante del libro, porque permite ver a la banda en una dimensión más cotidiana, más humana, más inesperada. En Mar del Plata, por ejemplo, pasaron muchas cosas. Freddie estuvo allí con su pareja de ese momento, pero esa relación se rompió durante la estadía. Incluso hay toda una historia, muy insólita, vinculada a esa situación. Además aparecen fotos y relatos muy llamativos. Hay imágenes de Freddie paseando por el Bosque Peralta Ramos, de Brian May y John Deacon con sus hijos en la playa, y de Roger Taylor en una pista de karting cerca de Mar del Plata. Son escenas increíbles, porque muestran a una de las bandas más grandes del mundo viviendo momentos muy particulares en la costa argentina. Justamente eso vuelve tan especial esta historia: no fue solamente una visita musical, sino una experiencia mucho más amplia, con una cantidad de episodios que hoy resultan tan sorprendentes como entrañables.

QUEEN2 Probando sonido en el Estadio de Velez. Archivo.

-¿Cómo empezó tu fanatismo por Queen?

-Mi fanatismo empezó hace muchos años y tuvo que ver mucho con mi hermana, que es un poco más grande que yo. Él empezó a traer cassettes a casa con distinta música y entre todo ese material apareció Innuendo, que fue el último disco de Freddie con vida. Ahí me empezó a pasar algo muy fuerte con Queen. Yo ya conocía canciones, pero no tenía una conciencia tan clara de la banda, de su historia o de todo lo que representaba. Después llegó Greatest Hits II, que para mí fue una bomba, y muy poco tiempo después murió Freddie Mercury. Ese momento me quedó grabado para siempre. Me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando escuché por radio la noticia de su muerte, el 24 de noviembre de 1991. Lo recuerdo como si fuera hoy. Y después vino el tributo de Wembley, que fue algo tremendo. En esa época no había internet, entonces todo pasaba por la radio, por la televisión, por los documentales y por lo que uno podía conseguir en discos, cassettes o revistas. Ahí fue cuando empecé a comprar material, a meterme cada vez más y a convertirme en un fanático acérrimo y en coleccionista. Fue un proceso muy emocional y muy fuerte.

QUEEN3 Freddie Mercury pisando el césped del José Amalfitani. Archivo.

-¿Qué mirada tenés sobre la película Bohemian Rhapsody?

-Tengo una mirada dividida. Como producto de Hollywood, me pareció un éxito increíble, indiscutible. Está muy bien construida para emocionar, para conectar con el público, para volver a poner a Queen en el centro de la escena y para acercar su historia a mucha gente que no la conocía en profundidad. De hecho, yo la fui a ver al cine siete veces, porque todo el mundo me invitaba y quería compartirla conmigo. Y lo que veía en las salas era realmente mágico: gente llorando, cantando, bailando, emocionándose muchísimo. Ahora, como descripción de la realidad, me pareció pobre. No porque no tenga cosas valiosas, sino porque siento que había muchísimo más para contar de Freddie, de su personalidad y de su relación con el resto de la banda. Su historia era mucho más rica y compleja de lo que aparece ahí. Pero también entiendo que estaban tratando de condensar 20 años en dos horas, y eso obliga a simplificar muchísimo. Lo que sí creo que logró la película, y eso es indiscutible, es popularizar aspectos de Queen que quizá el público general no conocía: datos sobre Freddie, sobre su origen, sobre su nombre, sobre ciertas tensiones y sobre momentos clave de la banda. En ese sentido fue muy importante.

Fueron a la playa en Mar del Plata

Fueron a la playa en Mar del Plata Santiago Aulicino / MDZ

-¿Cómo fue editar el libro de forma independiente y dónde se puede conseguir?

-Fue un esfuerzo inmenso, porque hacerlo de forma independiente implica encargarse de todo. No es solo escribir el libro. Hay que organizar la investigación, darle forma, trabajar con una editora, ordenar el material, pensar el diseño, definir la tapa, planificar la comunicación, imprimir, vender y distribuir. Nosotros contamos con la ayuda de una editora, Damaris, que nos ayudó muchísimo a ordenar ideas y a armar el libro, pero aun así fue un trabajo enorme. Hubo que pensar cada etapa del proceso y sostenerlo con mucho compromiso. Hoy el libro lo vendemos por redes. Tenemos Facebook e Instagram con el nombre Queen en Argentina 1981 y también un alias de Mercado Pago con el mismo nombre. El valor es de 64.500 pesos y después coordinamos los envíos. Lo más llamativo es que nos lo compraron desde lugares impensados como Holanda, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, España, Italia y Ucrania. Y eso, siendo un libro en español, habla de la fuerza de esta historia y del valor del material que contiene. Las fotos son realmente muy lindas, muchas son inéditas, y la visita de Queen a la Argentina sigue despertando un interés enorme en todo el mundo.