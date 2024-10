La durísima crítica de Juan Grabois a Axel Kicillof en la interna del Partido Justicialista: "No es noble"

En medio de la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, el dirigente social Juan Grabois apuntó contra el gobernador de Buenos Aires por la decisión de no pronunciarse en la interna entre la expresidenta y Ricardo Quintela. "El no pronunciamiento es el peor gesto de autonomía", dijo el referente de Patria Grande.

Para Grabois la decisión de Kicillof es debe ser interpretara en términos humanos. "Cuando tuviste una mentora y estás un poco más lejos, hay actitudes que son malas", introdujo.

Allí enumeró a la ingratitud, el resentimiento y la deslealtad. "No digo que él tenga las tres", aclaró, pero remarcó que "hay una actitud implícita en el no pronunciamiento que es la ingratitud". "No es noble humanamente porque ella lo necesita a él", insistió.

También buscó desmarcarse de Máximo Kirchner y aclaró que “el apoyo a Kicillof en su gestión va a ser fundamental". El gobernador está convencido que hay dirigentes cercanos al líder de La Cámpora que están decididos a entorpecer su gestión del gobierno bonaerense. "Los próximos dos años y medio serán muy duros”, señaló Grabois.

“Hay que buscar el corazón y el amor a los demás”, afirmó Grabois y sostuvo que “la deshumanización en Argentina no es producto de Milei, sino que él es producto de la deshumanización”.

A la hora de definir entre Cristina Kirchner o algún otro dirigente del peronismo, Grabois afirmó: “Yo solo conozco a una persona viva que hizo feliz a este pueblo, y esa es Cristina Kirchner”. “De Milei vamos a salir poniendo el corazón”, remarcó

El fondo de la discusión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof tiene que ver con una "falta de lealtad" del gobernador a la expresidenta. Según entienden en su entorno, Kicillof llegó a donde está por el apoyo de ella en los distintos momentos de su carrera política. En cambio, el gobernador está convencido que, sin desmerecer el trabajo de los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, es momento de una renovación en la dirigencia justicialista.