Javier Milei disparó contra la UBA tras el rechazo a la intervención de la SIGEN: "Es un escándalo"

El presidente Javier Milei cruzó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) este lunes luego de que sus autoridades rechazaran la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). "¿Está claro que la negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo?", disparó el mandatario.

"¿Está claro que la negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo? En definitiva movilizaron recursos de todo tipo para montar las marchas y usaron a los estudiantes en todo el país (con mentiras) para que no tuvieran que dar cuentas de sus gastos. Pensalo", cuestionó Milei a través de un posteo en X.

El enojo del presidente se debe a un comunicado que difundió este lunes la casa de estudios donde esta rechazó la intervención de la SIGEN, a la que consideró "el caballo de Troya del Gobierno para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica". "El Poder Ejecutivo quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos, qué docentes pueden enseñar y qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad", sentenció la universidad.

La UBA argumentó que la Sindicatura General de la Nación "no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales", ya que estas "son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional". A su vez, argumentó que el organismo "no agrega nada a la transparencia pública del Estado", ya que "no publica sus informes ni brinda información a la ciudadanía".

Además, la institución sostuvo que "rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público". En ese sentido, la UBA afirmó que es controlada por la Auditoría General de la Nación (AGN); el Poder Legislativo a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del presupuesto anual; el Poder Ejecutivo, con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias y balances semestrales a la Contaduría General de la Nación; y la Auditoría General de la Universidad, "independiente de la administración universitaria".

También destacaron la rendición de cuentas "a toda la sociedad a través de la publicación en la web institucional de los informes de su auditoría interna y el desarrollo de sus políticas de transparencia".

Sin embargo, para "despejar las dudas", la Universidad de Buenos Aires le solicitó formalmente a la AGN "que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023", y realizó "una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía".

Pese a la contundente negativa, el gerente de Control del Sector Social de la SIGEN, José Fretes, acudió presencialmente este lunes a la rectoría de la UBA para entregar en mano la notificación que indica el comienzo de las auditorías a la casa de estudios.