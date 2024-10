Feroz crítica de Julio Cobos al Gobierno por el estado de la Ruta 7 desde Uspallata hasta Chile

El diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, lanzó un fuerte comunicado en repudio al deplorable estado de la Ruta Nacional 7, concretamente en el tramo comprendido entre Uspallata y el Paso Internacional Cristo Redentor. Aseguró que la situación es crítica y que esto pone en peligro a las miles de familias que circulan a diario, a dos meses de que el tránsito crezca exponencialmente por la llegada de la temporada de verano.

En un comunicado difundido el exgobernador de Mendoza y exvicepresidente de la Nación expuso que hay "cero mantenimiento". Y profundizó: "El deterioro de nuestras rutas nacionales e internacionales llega a un punto sumamente crítico: la Ruta Nacional 7 está totalmente destruida en el tramo Uspallata-Cristo Redentor, con el pavimento de hormigón fisurado y agrietado. Esto pone en altísimo peligro a miles de familias y transportistas que utilizan diariamente el corredor Bioceánico".

"Si no va a haber inversión del Estado, que al menos haya inversión privada a cambio de peaje, pero urge rapidez para una solución, la ruta no da más producto del deterioro por el uso, las diferentes temperaturas, nieve y lluvias de verano", propuso el funcionario nacional.

Y recordó que "viene la temporada alta, si no se reconstruye gran parte de los tramos de esta ruta internacional quedará totalmente destruida en breve. En ingeniería cuando se ejecuta una obra como un camino, si no se la mantiene periódica y adecuadamente, se acorta notablemente su vida útil. Cuando llega a su valor residual, más caro y poco efectivo resulta su mantenimiento, por lo que procede su reconstrucción. No invertir en mantenimiento es encarecer el mismo a futuro y poner en riesgo a miles de personas que esperan una ruta acorde al siglo XXI".

El diputado nacional, Julio Cobos.

El tramo indicado por Julio Cobos entre Uspallata y la Aduana de Chile (es decir, el Complejo Los Libertadores, que forma parte del Paso Internacional Cristo Redentor) es transitado por miles y miles de personas a lo largo del año, pero en verano esta situación aumenta considerablemente. Los mendocinos que eligen cruzar al vecino país para disfrutar de unos días de playa y, además, realizar compras de productos que del otro lado de la cordillera de los Andes son mucho más baratos, se multiplican día a día en enero y febrero.

Siguiendo con su exposición, Cobos advirtió que en el peaje de Las Cuevas se paga un "monto irrisorio" o que "directamente el tránsito está a veces liberado antes de arribar al túnel internacional". Por esto pidió "que se cobre lo que corresponda para poder invertir en mantenimiento, al menos en el propio túnel internacional cuya diferencia es verdaderamente notoria cuando uno ingresa -en el límite- al tramo que le corresponde a Chile, realmente da vergüenza. Es mejor pagar un peaje que las consecuencias de un accidente por el deterioro del camino".

La Ruta 7, cada vez peor. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Para finalizar, explicó que "el problema no es solo la falta de mantenimiento, también es la falta de una visión a largo plazo. Invertir en mantenimiento periódico es mucho más barato que una reconstrucción completa, y además, salva vidas. La irresponsabilidad de desfinanciar esto tiene un costo altísimo. La seguridad de los vehículos que transitan y la competitividad de nuestra economía en el Paso Internacional que concentra el mayor tránsito -tanto de pasajeros como de cargas- está en jaque. La infraestructura pública no es consecuencia sino causa del desarrollo”.