Entre los intendentes y un gobernador, algunos se animan a perder para ganar

En medio de una larga charla con algunos dirigentes que lo fueron a ver a su despacho municipal de Tigre, Julio Zamora los sorprendió al decir “muchachos, nos tenemos que animar a perder”.

Esa frase, poco habitual en la dirigencia política y mucho menos en representantes con poder territorial como intendentes y gobernadores, la repitió luego en varios otros encuentros en el que sus interlocutores, como siempre, llegaban con más dudas que certezas y pretendían irse con alguna respuesta esperanzadora, de esa que siempre se da para motivar en la previa de una pelea que aparenta va ser difícil o imposible.

Zamora está proponiendo algo parecido a lo que hizo Sergio Massa hace una década pero sin contar con ese dirigente consagrado ante la opinión pública, que pasaba su mejor momento. Sabe que en el peronismo la mayoría estarán sujetos a los vaivenes de Cristina Fernández de Kirchner y que la interna lo único que hará será legitimarla, aunque gane con más o menos votos.

Por eso le abrió la puerta del Museo de Arte de Tigre a Facundo Manes, Horacio Rodríguez Larreta y en los próximos días recibirá a Juan Schiaretti con Florencio Randazzo mientras profundiza sus diálogos con Juan Zabaleta y los intendentes Guillermo Britos, Fernando Gray y varios otros que ya decidieron no seguir con el debate Cristina sí o Cristina no.

En declaraciones públicas, Facundo Manes también consideró que ese espacio político puede llenarse con otras figuras como Emilio Monzó y Nicolás Massot. No obstante, para el nuevo presidente de su bloque Democracia por Siempre, Pablo Juliano, “lo importante es mostrar claramente qué somos y por qué decidimos plantarnos con todos los costos que debamos pagar”.

“No se podía seguir sin decir qué representamos, votando una cosa de noche y otra de día, corriendo de atrás en alianzas en la que somos parte pero no representantes porque esa instancia se la llevan otros, como el PRO o Milei, elegido por los radicales con peluca”, expuso Juliano para quien “luego de dejar en claro qué somos y qué representamos podemos aliarnos porque quienes hablan con nosotros ya saben qué queremos para nuestro país”.

Fiel a su estilo, Zabaleta sostiene que “es la hora de los intendentes, que tienen una gran oportunidad con este nuevo formato electoral en que habrá dos elecciones, una para candidatos nacionales, con boleta única, y otra para los cargos provinciales y municipales”

“Es la hora de los intendentes” reitera porque “son los que están día a día, con su teléfono encendido las veinticuatro horas, cubriendo las urgencias de su gente. Ellos son, en su mayoría, los que empatizan con la gente en mucho mejor medida que cualquier otro funcionario nacional o provincial”, agregó.

Sin embargo, a la hora de poner un ejemplo, eligió a Axel Kicillof, con el que no habla hace más de un año. “Solo con plantarse y decir déjenme gobernar porque la interna no le interesa a nadie, le están tirando con todo. La Franja de Gaza parece un cumpleaños de quince, perdonando la comparación”. El acto desató la crisis interna.

Sin embargo, hay una distancia enorme entre los deseos y las posibilidades. “Tantos floreros no entran en una sola repisa”, le dijo a MDZ, oportunamente, el propio Monzó, experto en crear espacios done convivan dirigentes de diferente procedencia.

Pero, lo que parece imposible es que la sociedad, o la facción dispuesta a salir de los extremos, tenga posibilidad de participar en este debate y encontrar una herramienta atractiva para hacerlo. Así lo observa el consultor Pablo Knopoff, para quien “lamentablemente, todo está atado a resultados. Y, de fondo, la construcción republicana está con menos peso de la que tendría tener”.

Esta respuesta abre otro interrogante, en el sentido si la participación en las próximas elecciones, producto de diferentes frustraciones, quedará circunscripta a la votación polarizada entre los extremos y, “definitivamente puede pasar que la Democracia pierda sentido por diferentes cosas”.

“Existe el riesgo que la gente termine participando mucho menos. La gente saldrá de esta crisis mucho más pobre emocional y económicamente. Nuestra clase media se va achicando y los niveles de sociedad que tenemos se van acercando a los del resto de Latinoamérica, con un grupo muy rico y otro, mucho más amplio, más pobre. Y es inevitable, en una conversación, entrar en la grieta, aunque nosotros no querrámos” explicó con claridad Knopoff.

Para el director de Isonomía, “así se arma este gobierno y esta oposición. Y los que están alejados de estos extremos, si no tienen una buena oferta, se van a preguntar si van a votar o no. Ahora, si toda esa gente va a votar, seguro tendrán más votos que los extremos que están de moda”.

El consultor reconoce que a todos los que plantean algún tipo de lógica alejada de la discusión amigo o enemigo, puedan encontrar un sitio para interactuar, pero también sostiene que “muchos no entienden qué pasó en las últimas elecciones. Son esos mismos que creyeron que esto no iba a tener una continuidad sin crisis y se pararon muy rápido enfrente. El tránsito del gobierno los jaquea y los pone en crisis y eso los hace equivocar. No entendieron por qué llegó Milei y ahora tampoco comprenden que no serán más parte de la Argentina que puede elegirlos”, explicó.

“En la actualidad hay un interregno, con un nuevo reino. Primero fueron los radicales contra los peronistas, luego el Kirchnerismo con un breve paréntesis de Mauricio Macri y, como no sé lo que vendrá después, tampoco sé qué vamos a dejar atrás”, sentenció.

Por eso quizás el diputado nacional por Hacemos Consenso Federal Nicolás Massot sostiene que todos los dirigentes que piensan que la Argentina no sale con gritos y agravios sino con consensos y búsqueda de ideas comunes, pide “resistir”.

“Hay que resistir. La discusión política buena, argumentada, tiene que resistir porque no será la primera ni la última vez que la ebullición tape la búsqueda de equilibrios y consensos. Y cuando baje la espuma, el tiempo pase y termine imponiéndose no la improvisación sino la instituciones y las discusiones que allí se den de manera honesta intelectualmente”.