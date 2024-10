Elecciones en Uruguay y el escenario internacional según Grilli Fox

En su columna Coordenadas Mundiales en MDZ Radio 105.5 FM, Augusto Grilli Fox abordó temas de relevancia internacional, destacando las relaciones de Argentina con el FMI, las próximas elecciones en Estados Unidos y Uruguay. Además, el futuro de Uruguay en el Mercosur. Según Grilli Fox, estos eventos reflejan un contexto político y económico internacional que se mantiene en incertidumbre hasta que se definan algunos de estos procesos electorales clave, sobre todo con la mira en Estados Unidos.

Las reuniones recientes del equipo argentino con el FMI no han traído cambios. La foto vieja del abrazo de Caputo con Kristalina. Es que las próximas elecciones en Estados Unidos podrían influir decisivamente en la política exterior del país hacia la región, aunque históricamente no ha habido grandes diferencias en este ámbito entre demócratas y republicanos. “Lo que vemos es que no va a haber definiciones antes del 5 de noviembre, ya que las elecciones de Estados Unidos son un determinante absoluto”, dijo Grilli Fox.

El republicando Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Candidatos a la presidencia en EE.UU.

Si bien las políticas exteriores de Kamala Harris y Donald Trump en Estados Unidos no tienen diferencias sustanciales, Grilli Fox considera que este proceso electoral particular podría establecer una “lógica u otra” que influiría en las relaciones internacionales en el corto plazo. En su análisis, destacó el rol de Pensilvania como un “estado pendular” de gran influencia, ya que el estado cuenta con 19 representantes, lo cual es significativo. Además, Grilli Fox señaló que se habla de la existencia de "una ola de votos epistolares hacia los republicanos, lo cual no es menor”, comentó, enfatizando la necesidad de seguir este fenómeno en un contexto electoral de gran polarización.

Elecciones en Uruguay y el posible triunfo del Frente Amplio

El próximo fin de semana, Uruguay celebrará elecciones. Se elegirán presidente, vicepresidente, senadores y diputados, además de realizarse un plebiscito para potenciales reformas en materia previsional y de allanamientos. Grilli Fox describió cómo se organizará este proceso, que involucra a 2,7 millones de votantes habilitados en un país con una densidad demográfica de 3 millones y medio de habitantes que permite un sistema de voto obligatorio y una jornada electoral de mayor duración.

Entre los candidatos presidenciales, el analista destacó el apoyo que Pepe Mujica, expresidente uruguayo y referente de la izquierda, dio a Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio. “Fue noticia este discurso de Pepe Mujica apoyando la candidatura de Yamandú Orsi”, explicó. Para Grilli Fox, el candidato opositor tendría altas probabilidades de vencer en primera vuelta al oficialismo, que se encuentra en un estado de desgaste.

Respecto a la reforma previsional que se plantea en el plebiscito, Grilli Fox detalló que Uruguay discute la posibilidad de reducir la edad jubilatoria a 60 años y de modificar el sistema previsional de un esquema mixto a uno público. También se abordará la antigüedad de las disposiciones en materia de allanamientos, ya que la normativa actual no permite el ingreso a domicilios sin el consentimiento del dueño durante la noche, algo que, según el analista, “está bastante desfasado” en comparación con otros países de la región.

Mercosur: perspectivas y desafíos en un posible acuerdo con la Unión Europea

Un aspecto clave en la visión de Grilli Fox es la relación de Uruguay y el Mercosur en el contexto de las negociaciones comerciales con la Unión Europea. A pesar de la postura liberal del actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, hacia el Mercosur, Grilli Fox argumenta que un cambio en el liderazgo uruguayo podría acercar más al país al bloque económico sudamericano y a sus socios, principalmente a Brasil bajo la administración de Lula da Silva.

En este sentido, el analista explicó que la firma de un posible acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que podría anunciarse en la cumbre del G20 en noviembre, fortalecería el comercio dentro del bloque sudamericano y representaría “una instancia bastante superadora” en términos de comercio regional. “Sin duda, Lula se encontraría con un socio político mucho más cercano y amable que Lacalle Pou, quien, aunque tiene una tendencia liberal conservadora, ha mostrado menos afinidad”, concluyó Grilli Fox.

Para Grilli Fox, el contexto electoral en Uruguay, las posibles reformas y el resultado de las elecciones en Estados Unidos, determinarán el mapa político en América Latina.

