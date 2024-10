Elisa Carrió advirtió que Cristina Kirchner todavía puede "hacer caer al Gobierno" de Javier Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no ahorró críticas este viernes para el presidente Javier Milei. Tampoco se salvó la vice Victoria Villarruel, calificando a ambos de "peronistas" y al asegurar que no tienen "calle ni empatía".

La dirigente que se autopercibe como "la referente moral de la Nación", cuestionó por ejemplo que el Gobierno no resuelva la crisis salarial en el Hospital Garrahan: "¿Cómo va a destruirlo, si es la salvación de los niños", comenzó Carrio. La exdiputada explicó entonces que en ese centro de salud "hay especialistas que ganan 2 millones de pesos que en el exterior podrían ganar U$D 5 mil y las enfermeras ganan $700 mil".

A propósito, concluyó entonces que en el Ejecutivo "no tienen calle ni empatía". Carrió reforzó que "se enamoraron de un modelo sin transitar la calle y eso pasa si son de clase alta o desclazados".

La referente también consideró que Milei "gobierna como Kirchner" al describir que "pega y negocia y eso es una forma no republicana que discutí durante todo el kirchnerismo". Carrió recordó que "con ellos discutí todas las cuestiones institucionales, porque sin instituciones no hay desarrollo".

Sobre el futuro político de Cristina Kirchner y su eventual participación en una boleta el año que viene, fue tajante: "A mí me da la impresión de que este chico -Milei- está jugando con fuego porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno".

Carrió consideró que la jugada que viene creciendo por parte del presidente de apuntar más directamente al kirchnerismo y a Cristina, es un error: "Polarizar de esta manera, elegir un enemigo, es en realidad lo mismo que había pedido Cristina Kirchner en su momento: 'Armen un partido y ganen las elecciones".

Finalmente, la líder de la Coalición Cívica negó uno de los principales valores que se autoproclama el jefe de Estado: "Milei habla de la libertad y él no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque no es libre de prejuicios y de resentimientos, alguien tan insultante es esclavo de sus pasiones y de sus odios. ¿Qué es ser libre? ¿No admitir la opinión del otro? Él no es libre, a él no le cabe la libertad que no tiene, una persona libre es generosa, respeta las opiniones, una persona libre es segura de sí misma".