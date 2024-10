El procurador del Tesoro defendió los DNU ante la ofensiva opositora

La discusión por las 15 iniciativas para modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia se retomó este miércoles en la Cámara de Diputados con la presencia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

Como primer orador, el funcionario señaló que el uso de los DNU "ha sido una tradición constitucional" y "una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia".

"Es un incentivo que la Constitución pone en manos del Presidente para que incentive al Congreso a que legisle en casos de urgencia", señaló

Y puntualizó: "El DNU no es exactamente una ley, tiene un régimen jurídico distinto. Es una norma con jerarquía de ley y con prácticamente todos los efectos de una ley"

En ese sentido, Barra también remarcó que “el constituyente también puso las herramientas para actuar en caso de que haya contradicción entre las opiniones de ambos”, en referencia a la potestad que tiene el Congreso de rechazar un DNU.

El ex juez de la Corte Suprema recordó que "el DNU no necesita ser aprobado" por el Congreso, aunque "sí puede ser derogado por una ley” hasta incluso "100 años después”, en referencia a que no hay plazos para eso, lo que justamente con la reforma se intenta establecer.

Ahora, las comisiones tendrán la próxima semana una nueva reunión informativa, similar a la de este miércoles, y posteriormente pasarán a consensuar las iniciativas con el objetivo de firmar los dictámenes.

Mientras que la oposición logró imponer un plazo límite y el dictamen del proyecto debería firmarse antes de fin de mes, el oficialismo buscará demorar el debate.