Sin acuerdo con los libertarios, la UCR va hacia la ruptura en Diputados: las negociaciones que faltan definir

Se anticipó. Se anunció. Y se avisó. Nada de todo eso sirvió para evitar la fuga de una decena de diputados del bloque UCR. Los cinco radicales L se atornillaron a su banca en el espacio que conduce Rodrigo De Loredo y ahora van por más: "Queremos que no se vote a favor de ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal".

El grupo de diputados que dejará el bloque lo comandan Martín Lousteau y Facundo Manes. Así se abre una nueva discusión, ya que los dos referentes controlan el Comité Nacional de la UCR y la Convención, los dos organismos más fuertes para tomar decisiones sobre el partido centenario. Con este as bajo la manga, además, buscarán quedarse con el sello oficial del partido para retener el bloque UCR.

En principio los diputados que dejarían la bancada esta tarde, según pudo reconstruir MDZ, son Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires), Mariela Coletta (Ciudad de Buenos Aires), Marcela Coli (La Pampa), Marcela Antola (Entre Ríos) y Danya Tavela (Buenos Aires) por el lado de Martín Lousteau.

Por el lado del neurocientífico se irá el propio Manes (Buenos Aires), Pablo Juliano (Buenos Aires), Marcela Coli (La Pampa), Jogre Rizzotti (Jujuy), Manuel Aguirre (Corrientes) y Fernando Carbajal (Formosa).

Los radicales libertarios reunidos en Casa Rosada con Javier Milei.

Si bien hoy confirmarán su salida de la bancada en la reunión del bloque prevista para esta tarde, no está en carpeta anunciar una nueva bancada de inmediato. Quieren esperar a ver qué harán Fabio Quteglas (Buenos Aires), Mario Barletta (Santa Fe) y Julio Cobos (Mendoza). "No me los imagino del lado de Javier Milei", presionó uno de los diputados que quiere romper.

Así también buscarán que Melina Giorgi (Santa Fe) que responde a Leandro Pullaro y Natalia Sarapura (Jujuy) de Gerardo Morales también apoyen la decisión de este grupo de radicales. Con esto, apuestan a finalmente tener una mayoría para quedarse con el sello del bloque y evitar ir a las autoridades partidarias, algo que en última instancia harían.

Para terminar de convencer a este sector la estrategia, al menos discursiva, es bastante clara. "Hay dos posiciones claras y antagónicas. Nosotros que no queremos compartir el bloque con quienes se asumen parte del oficialismo, y los cinco diputados radicales que se sacaron la foto con Milei y se consideran parte del gobierno", explicó uno de los diputados de este sector.

En la vereda de enfrente, Rodrigo De Loredo, actual jefe del bloque UCR, trata de hacer equilibrio. Sabe que una fuga de este tipo no solo dinamita su poder dentro de la Cámara baja, sino que lo deja con menos poder de acción dentro del partido, pensando en sus deseos electoral en Córdoba.

Así, sostiene que no es bueno evaluar el comportamiento de los diputados según lo que voten, y que ese no puede ser el motivo para avanzar con expulsiones. "Es un antecedente muy dañino para la bancada y para el partido", explicó el cordobés más de una vez. Del otro lado lo fuerzan un poco más y dicen que él permite que La Libertad Avanza tenga infiltrados en el partido.

Solo resta la formalidad para que la ruptura del bloque se materialice. Mientras tanto, los rupturistas avanzan con acuerdos para ser cada vez más e irse también con el partido bajo el brazo.