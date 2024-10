Nueva advertencia de Mauricio Macri a Javier Milei: "Nunca nadie tuvo tanto poder como tiene hoy Santiago Caputo"

El expresidente Mauricio Macri volvió a advertir por la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo en la administración de Javier Milei. "Nunca nadie tuvo tanto poder como tiene hoy Santiago Caputo", aseveró el titular del PRO y rechazó su comparación con quien fuera su jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Él no puso ni sacó funcionarios de segundas y terceras líneas, ministros, no se ocupó de esas cosas. (Milei) a Santiago le ha dado un espacio de manejo que todos sabemos es muy amplio. Él sabrá, tiene un nivel de confianza en él", subrayó en diálogo por LN+.

Allí, contó una reunión que tuvo tiempo atrás con Milei en la que habló sobre el rol de Caputo en donde le reprochó su falta de interés antes las medidas que no tienen que ver con la macroeconomía. "Le dije 'vos no delegás, vos te desentendés'", expresó.

Además, explicó que quiso decir cuando dijo que el líder de La Libertad Avanza tiene "una psicología especial". "Ellos no votaron por alguien estándar, votaron por alguien que se presentó con un estilo confrontativo, frontal. No hizo una campaña de Caperucita y después se transformó en el lobo feroz", explicó.

Luego, Macri destacó el "estilo confrontativo y frontal" de Milei y señaló que era "feroz" durante la campaña. "No evade el conflicto, va de frente. Plantea las cosas con autenticidad y eso me puede, porque acá el 90% de los políticos no dicen lo mismo en público que en privado", añadió.

Lo definió como a un verdadero "outsider" en la política argentina debido a su falta de relaciones previas con los poderes tradicionales. "Es alguien que no conoce nadie, que no viene de ningún lugar, que se basa en la relación con su hermana y los perros", opinó.

No obstante, el exgobernante reconoció que muchas veces su carácter "lo traiciona" al iniciar peleas públicas que, según el exmandatario, "no tiene que dar".

Por otro lado, también cruzó con dureza Martín Lousteau y sostuvo que tiene un problema ya que "su ego lo ha convertido en una persona destructiva y dañina".

"Es lo que se está viviendo dentro del radicalismo", remarcó al tiempo que recordar que el actual titular de la UCR renunció a la Embajada de Estados Unidos durante su presidencia. "Fue 20 días antes de que yo viajara", le achacó.

Finalmente, ratificó que una posible alianza con el oficialismo de cara a las elecciones legislativas todavía debe seguir en construcción. "Con respeto y confianza podemos intentar hacer una coalición con La Libertad Avanza, pero no tiene que ser forzado", completó.