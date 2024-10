Alfredo Cornejo a policías: “No tienen que temerles a denuncias falsas de gatillo fácil"

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este lunes el acto por el 214° Aniversario de la Policía de Mendoza. Durante su discurso ante efectivos de seguridad, el mandatario provincial aseguró que “no tienen que temerle a denuncias falsas de gatillo fácil” y resaltó que las leyes están para proteger a los “buenos policías”.

Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus participaron de un evento en el Auditorio Ángel Bustelo en el que se reconoció a integrantes de la Policía de Mendoza. Durante el acto, el gobernador dirigió un mensaje a los policías presentes en el que destacó la inversión provincial en materia de seguridad y respaldó a los efectivos en el cumplimiento del deber.

En la conferencia de prensa posterior, el mandatario mendocino hizo hincapié en que “hay que darle el máximo poder a la Policía para poder prevenir el delito y para reprimirlo. Y todas las leyes que hemos sacado son para proteger a los buenos policías”.

En ese marco, Cornejo les dijo a los policías que “no tienen que temerles a esas denuncias falsas de gatillo fácil que se hacían habitualmente y que eran excusas para muchos policías para no entrar en conflicto con los delincuentes”.

Aclaró que “no se les está dando órdenes de entrar en conflicto por cualquier cosa y disparar a mansalva” y explicó que “se les está diciendo que tienen todas las leyes para estar protegidos de no estar recibiendo denuncias falsas de gatillo fácil”.

A su vez, el gobernador advirtió que “puede haber algún policía que comete un exceso, ese será castigado. Hay que ir cumpliendo el procedimiento, no están habilitados para disparar por cualquier cosa”.

Por otra parte, el mandatario provincial hizo referencia a las críticas que realizó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien había afirmado que la Policía de Mendoza había “perdido la calle”.

Al respecto, Cornejo sostuvo que “categóricamente es mentira” y señaló que “el kirchnerismo ha contribuido mucho al estado de inseguridad que tiene la Argentina”. “El kirchnerismo es el autor junto con Zaffaroni de la hipótesis de que las personas excluidas socialmente por ser pobres o no tener ingresos, el Código Penal tiene que ser más benévolo con esas personas. El kirchnerismo no tiene autoridad para decir nada en este aspecto”, manifestó.

En cuanto a los dichos de la dirigente kirchnerista, el gobernador remarcó que “la policía hoy tiene un control en la calle derivado de sus rondines y patrullajes, pero no es suficiente porque si no, no tendíamos delitos. La senadora debería ser más responsable y compararse con otras provincias”.