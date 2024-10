El pedido de un intendente adversario de Máximo Kirchner que alarma a Cristina Fernández de Kirchner

La interna del PJ Nacional se encuentra al rojo vivo. A la puja entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela por la conducción del partido, en las últimas horas se le sumó un fuerte reproche de la expresidenta al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no pronunciarse a su favor y a quien calificó de "traidor".

En ese sentido, el intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, volvió a pedir la postergación de las elecciones ya que "no están dadas las condiciones". Además, solicitó que los postulantes a la contienda cumplan como requisito central tener "ficha limpia".

Su reclamo suma importancia ya que en menos de un mes se dará a conocer la sentencia a Cristina Kirchner en la causa "Vialidad", en la que fue condenada a seis años de prisión

"¿Es necesario hacer una interna del PJ con la cantidad de problemas que tenemos los intendentes y gobernadores? Hay que postergar la interna. No encaja dentro de la cuestión social que estamos viviendo. El que quiera ser candidato, debe tener ficha limpia. Es una cuestión que se da en todos lados", lanzó Gray.

Cuando fue consultado sobre si se refería específicamente al caso de la exgobernante, dijo que "cuando uno arma una lista, trata de poner a los mejores cuadros".

Gray, quien lleva años enfrentado a Máximo Kirchner, siguió con críticas a la exvicepresidenta y a su hijo. "Quisieron imponer una candidata por Twitter. No habla, no consensúa, no charla. Yo estoy proponiendo otra cosa, una renovación total y profunda del PJ. No podemos estar con la misma gente diciendo las mismas cosas de siempre".

Respecto a si la dirigente quiere proteger a La Cámpora, afirmó: "Quiere proteger la herencia. Si ella no se presenta, La Cámpora se empieza a diluir. La empujan para que se ponga al frente del PJ porque lo que están discutiendo son las listas del año que viene. ¿Es oportuno hacer ahora una interna con la cantidad de temas que tenemos? Está fuera de lugar".

"Estamos armando una expresión distinta. Queremos una renovación. Porque hasta ahora sólo existe la voz y la lapicera de La Cámpora. Si no estás con ellos te corren y sos un paria", sentenció.