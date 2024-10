Axel Kicillof contestó las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que Ricardo Quintela "no es su candidato"

En un extenso comunicado, Axel Kicillof salió a apagar el incendio de la interna del PJ. Luego de que Cristina Fernández de Kirchner lo haya tildado como un "traidor", el gobernador bonaerense aclaró que Ricardo Quintela no es su "candidato" para presidir el Partido Justicialista.

A horas del cierre de listas, el mandatario provincial lanzó un texto titulado "Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad" donde evitó profundizar más la interna y aclaró: "Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento".

Sin embargo, Kicillof negó acusaciones de Cristina Kirchner y señaló que dejó en claro que "no le interesa disputar la interna del PJ ni directa ni indirectamente".

"Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo 'subo o bajo', pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados", reflexionó.

"La verdad es que no quiero ni puedo estimular peleas entre compañeros pero tampoco puedo convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento", recalcó quien haya sido el ministro de Economía de CFK.

La respuesta de Axel Kicillof a las acusaciones de CFK

"Últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco", lanzó en un mensaje dirigido a La Cámpora, pero sin mencionarlos:

"Con los dirigentes que se oponen, con la CGT y las dos CTA, con los movimientos sociales, con todas las agrupaciones, con todos los gobernadores e intendentes, con toda la militancia; con nuestras diferencias pero sobre todo con nuestro compartido amor por la patria, espero que el Partido Justicialista dedique toda su energía a fortalecer el escudo y la alternativa que tanto necesita nuestro pueblo", lanzó en línea con un pedido de unidad.

Bajo el título "Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad", Kicillof concluyó con su comunicado: "Por favor, encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá. Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco".

Cristina Kirchner lo tildó de "traidor"

"Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", expresó Cristina Fernández de Kirchner al acusar a Axel Kicillof de no pronunciarse a favor de su postulación para las elecciones del PJ previstas para el 17 de noviembre. Cristina Kirchner lanzó un durísimo mensaje contra el gobernador

La expresidenta se expresó en estos términos durante una reunión que se realizó este viernes en la sede del gremio SMATA, en el barrio porteño de San Telmo, y que se extendió durante más de cuatro horas.

"No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", expresó la exmandataria en referencia a Axel Kicillof, a quien acusa de apoyar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la compulsa por la conducción del PJ.