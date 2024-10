Qué le reclamaron los gobernadores a Javier Milei en el coloquio IDEA

Durante la jornada del coloquio IDEA en la ciudad de Mar del Plata, gobernadores de distintas provincias le reclamaron al Gobierno nacional una baja de los impuestos y que la distribución de lo recaudado (coparticipación) sea rediseñado y mejorado.

Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Raúl Jalil, de Catamarca; Ignacio "Nacho" Torres, de Chubut; y Gustavo Valdés, de Corrientes, fueron los mandatarios provinciales que se hicieron presentes en la ciudad costera para participar del coloquio. Hablaron sobre el panorama del país y el futuro del mismo.

Uno de los reclamos en el que los mandatarios coincidieron fue en lo referido a la coparticipación. El entrerriano dijo que su provincia le aporta al estado nacional "a través de la no coparticipación del impuesto al cheque, de una parte del IVA, del impuesto a los combustibles, de varios impuestos al Anses", pero que este año "no recibió nada de eso".

"Otro ejemplo concreto es el impuesto a los combustibles, que tiene una asignación específica, que es ir (a financiar) el subsidio al transporte público de pasajeros. El Gobierno nacional decidió que (ese beneficio para los pasajeros) tenía que ser una responsabilidad de las provincias. Bienvenido sea, pero no te quedes con ese impuesto entonces", agregó.

Gobernadores hablaron frente a empresarios.

El gobernador de Chubut también dijo lo suyo: "Si el rol del Estado para este Gobierno es pura y exclusivamente seguridad nacional, relaciones exteriores y macroeconomía, perfecto. Ahora, no sigamos cobrando impuestos por cosas que no vamos a hacer; o aliviamos a nivel fiscal o descentralizamos. La discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren plantear como una gran discusión mucho más sofisticada".

"Trabajemos entre todos para progresivamente para ir mejorando y no acrecentar esas asimetrías que no son fiscales, son académicas, sanitarias y sociales. Hoy no tiene el mismo derecho a la educación terciaria un chico que nace en el norte o en el sur de la Argentina, que alguien que nace en la Capital Federal. Hoy hay dos países y no tenemos que tener miedo de dar esa discusión. Es un acto de justicia rediscutir la coparticipación", agregó.

Los cuatro gobernadores concordaron que Argentina está "en un momento bisagra, donde hay vocación reformista", por lo que hay "una oportunidad histórica" para "avanzar hacia una reforma fiscal en serio, salir de esa matriz regresiva, distorsiva y centralista".

Gustavo Valdés en el Coloquio IDEA.

"Me parece que esa es una discusión que falta, que hay que darla. La podemos dar si querés, de manera más estructural, cuando discutamos la nueva ley de coparticipación, si es que el Pacto de Mayo finalmente se hace operativo, pero igualmente se puede empezar a discutir en el presupuesto, que tiene muchas inconsistencias que se deben empezar a corregir. Por ejemplo: hoy los impuestos son todos coparticipables por la Constitución, por las leyes. Si no van a las provincias es porque se decidió que tengan una asignación específica distinta en general", señaló en este sentido Rogelio Frigerio.

Jalil, por su parte, habló sobre la interna del Partido Justicialista, y deseó "que se consiga la unidad ahora en el partido". "Cuando se pierde una elección, es difícil reconocer un liderazgo", agregó en esta línea. Al mismo tiempo, Frigerio señaló que para él "la principal grieta que hay", es la de "la política con la gente" y hay que reconciliarla.