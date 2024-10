Luis Caputo apuntó fuertemente contra la oposición: "Son unos delincuentes y unos burros"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció un encendido discurso ante empresarios durante el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en el que lanzó duras críticas contra la oposición. "Son unos delincuentes y unos burros", afirmó.

En particular, Caputo se refirió al kirchnerismo, acusándolo de no haber tenido la voluntad política necesaria para mantener el orden macroeconómico en el pasado, aunque, según el ministro, ahora "se empiezan a preocupar mucho más". En este sentido, señaló que "en enero, febrero y marzo comían pochoclos y decían ‘ya se van’".

Además, el ministro expresó que la oposición no tiene posibilidad de retornar al poder "por las buenas", y que su única estrategia es "torpedear", eligiendo temas que consideran sensibles, como las jubilaciones y las universidades. "Quieren romper el equilibrio fiscal porque es el ancla del orden macro", sentenció.

Caputo sostuvo que Milei viene a hacer las cosas correctas. Foto: @LuisCaputoAR

Caputo también hizo referencia al presidente Javier Milei, destacando que "no cede ante esas presiones" y subrayó que el mandatario está comprometido con lo que considera correcto: “El Presidente viene a hacer las cosas correctas, y lo que es correcto es mantener el orden fiscal, porque Argentina no se puede dar el lujo de perder el orden fiscal, porque es un país que no tiene credibilidad”.

Por último, Caputo volvió a decir que no hay fecha para salir del cepo, sino que hay condiciones necesarias. "No nos apuramos porque el paso del tiempo nos juega a favor, no en contra", explicó. Además, el ministro añadió que mientras más tiempo pase, más se desvanecen los efectos negativos de las políticas del gobierno anterior, permitiendo que prevalezca la política monetaria actual. "Estamos en el mejor momento", concluyó.

El Coloquio de IDEA continuará hasta el viernes 18 de octubre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. En los próximos días, se espera la participación del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.