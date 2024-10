La "deslealtad" de Axel Kicillof con Cristina Kirchner que hizo estallar a Fernández Sagasti

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de jugar fuerte por la presidencia del PJ ha dejado en una situación incómoda al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Desde que se confirmó la candidatura de la exvicepresidenta, se ha esperado una definición por parte del gobernador bonaerense pero la misma brilla por su ausencia. “El silencio de Axel es doloroso. Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional", aseveró la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

"No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy en el Día de la Lealtad esa situación es dolorosa”, adhirió en AM 530.

"No hay dudas que Cristina tiene una ascendencia entre los compañeros y compañeras peronistas muy importante y quienes no entienden eso, en algo raro están", afirmó Anabel Fernández Sagasti y destacó que "es impresionante la cantidad de avales que estamos recibiendo apoyando la candidatura de Cristina al PJ".

"Cristina es la única que puede conducir las discusiones que tenemos que dar como peronistas de cara a la sociedad en este tiempo", aseveró la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. "En este momento se necesita un liderazgo fuerte para conducir las discusiones que tenemos”, manifestó.

Kicillof aún no se expresa a favor de la candidatura de CFK para conducir el PJ.

“Un gobernador no tiene que ser el que presida el PJ, ellos tienen que abocarse a cuidar los pocos territorios que le quedaron al peronismo conduciendo en las provincias. El gobernador de La Rioja desde que gobierna Milei tiene serios problemas en su gestión, no creo que pueda hacerse cargo de estar permanentemente atendiendo a los compañeros de todas las provincias*. No es estratégico, ni táctico, ni lógico”, concluyó en referencia a las aspiraciones del riojano Ricardo Quintela de competir por la presidencia del partido.

"La conducción del peronismo es una, está viva y es CFK”, concluyó dejando entre la espada y la pared al gobernador Axel Kicillof, quien creció políticamente bajo el ala del kirchnerismo.