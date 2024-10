Quintela dijo que la presidencia del PJ "no es un lugar" para CFK y la comparó con Menem

El gobernador de La Rioja y candidato a la Presidencia del PJ, Ricardo Quintela, aseguró este miércoles que la conducción del Justicialismo "no es un lugar" para la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, su rival en la interna. "Ella está para cosas más importantes. Competir en este terreno es bajarla un escalón", enfatizó el riojano.

"Nadie puede dudar de lo que pienso por Cristina, que es afecto y cariño. Considero y reconozco su valía y capacidad demostrada ya. Pienso que este no es un lugar para ella porque no podemos bajarla para que venga a competir por la presidencia del PJ. Ella está para cosas más importantes. Puede ser una embajadora itinerante de los argentinos con respecto a las charlas magistrales que da. Ir a competir en este terreno es bajarla un escalón", sostuvo el gobernador en diálogo con El Destape Radio.

Para reforzar su argumento, Quintela comparó a Fernández de Kirchner con uno de sus predecesores, Carlos Menem, quien tras haber sido presidente decidió competir contra el 'Gitano' por una interna en su provincia y fue derrotado.

"Nuestro coprovinciano Carlos Menem dijo una famosa frase: 'quien llega a Papa no vuelve a ser cura'. Sin embargo, volvió a ser cura. Yo me opuse. Le dije 'no puede ser candidato, no puede competir con nosotros'. Compitió y perdió. Porque su tiempo, importante o no, bueno o malo, todo nuestro tiempo concluye. El mío en La Rioja ya concluye, tengo que terminar mi mandato y entregar al que me sucede", señaló el mandatario.

Sobre su diálogo con Cristina Kirchner, Quintela adelantó que posiblemente se reunirán el viernes, con fecha y hora a confirmar. "Podemos juntarnos para conversar. Ambos tenemos que contribuir a la unidad del peronismo, que sea sólida con muchos actores políticos sociales juveniles. Necesitamos que los trabajadores se sumen al debate", remarcó.

A su vez, el gobernador norteño enfatizó la necesidad de "plantear un esquema renovador" y agregó: "No solo de personas, sino básicamente una renovación de ideas, de lenguajes, de métodos, de procedimientos, de formas de vincularnos con nuestra gente. La cercanía y la presencialidad de mostrar que la gente te vea, que sos de carne y hueso, que sos una persona común y corriente que quiere conducir los movimientos de un movimiento justicialista que está hoy desarticulado".