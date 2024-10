Miguel Ángel Pichetto dio detalles de las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto habló del tratamiento del presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. El interbloque Hacemos Coalición Federal ha adoptado una actitud dialoguista, buscando acercar propuestas y articular políticamente, pese a la hostilidad inicial del Gobierno de Javier Milei hacia la clase política. Sin embargo, en las últimas semanas, el presidente Milei ha manifestado críticas hacia Pichetto, marcando una creciente tensión.

Pichetto subrayó la importancia de "que la Argentina tenga un presupuesto. Venimos de una prórroga del presupuesto del año 2023. La previsibilidad la da la más importante, que es la ley de Presupuesto". En este sentido, consideró fundamental que se escuche la opinión de los gobernadores, quienes han sido invitados a participar en la discusión presupuestaria, destacando la presencia clave de mandatarios de provincias como Mendoza y otras de la zona centro.

Para Pichetto, "los compromisos que el Gobierno ha contraído en el famoso acuerdo de mayo que se firmó en julio [...] son muy importantes para las provincias". En esta línea, insistió en que el cumplimiento de dichos compromisos requiere de "un diálogo serio, responsable, para llegar a un acuerdo y que la Argentina tenga ley de Presupuesto".

El legislador también advirtió sobre los riesgos de continuar gobernando sin un presupuesto aprobado, alertando sobre la discrecionalidad en la asignación de recursos: "No es bueno estar prorrogando indefinidamente el presupuesto y gobernar con discrecionalidad". Desde su perspectiva, esta práctica no solo afecta la previsibilidad financiera de las provincias, sino que también debilita la imagen del país ante los organismos internacionales, inversores y entidades como el Fondo Monetario Internacional. Para Pichetto, "el Gobierno no tiene mayoría para imponer un presupuesto discrecional", por lo que será necesario alcanzar acuerdos con los distintos actores políticos.

Finalmente, Pichetto manifestó que su objetivo es que se apruebe el presupuesto 2025: "Vamos a intentar que salga el presupuesto, porque le conviene a la Argentina". Para el diputado, contar con una ley de presupuesto aprobada no solo permitirá establecer controles adecuados, sino también asegurar la previsibilidad necesaria para que las provincias sepan a qué atenerse en términos de obra pública y otros compromisos.

Escuchá la entrevista completa: