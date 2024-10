Los jubilados y el bono de 70.000 pesos: qué dijeron desde el Gobierno sobre el cobro durante 2025

El titular de la Anses, Mariano de los Heros, informó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Gobierno no tiene previsto extender el programa de la moratoria previsional que permite acceder a una jubilación a aquellos que no tienen los 30 años de aportes. Además dio indicios de cómo será el cobro del bono que actualmente perciben algunos jubilados.

De los Heros confirmó ante la comisión que el bono para los jubilados que cobran la mínima permanecerá congelado en $70 mil. “Está proyectado mantenerse, pero sin ajuste de inflación”, explicó el funcionario. El titular de la Anses también comentó que desde su organismo prevén un incremento del 4% “a valores constantes” para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar a partir del año próximo.

"La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el Presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", respondió de los Heros ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria Julia Strada.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima".

La ley de moratoria rige hasta el 23 de marzo de 2025 y puede ser extendida por otros dos años. La misma fue sancionada en febrero de 2023 y ofrecía la posibilidad de que aquellos trabajadores que no alcanzaban los 30 años de trabajo registrado pudieran "comprar los aportes" faltantes para acceder al beneficio previsional.

La iniciativa prevía la jubilación de alrededor de 800 mil ciudadanos entre hombres y mujeres en edad para para acceder al beneficio y con falta de diez años para jubilarse. Los mismos debían tener una cantidad de aportes verificables hasta el 2008 y se les ofrecía un plan de pagos en 120 cuotas para comenzar a cancelar sus deudas previsionales para así llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. Durante el año pasado, se jubilaron 460.000 personas con esta modalidad.

En caso de no prorrogarse la ley, aquellos que no cuenten con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) deberán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) desde los 65 años. Ese beneficio otorga el 80% del haber mínimo y es sin derecho a la pensión por viudez.