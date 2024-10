Javier Milei buscará demoler un símbolo del peronismo: de cuál se trata y cuándo se realizaría

El gobierno de Javier Milei evalúa demoler el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social (actualmente Capital Humano) que se encuentra en plena Avenida 9 de Julio y que desde 2011 lleva dos imágenes de Eva Perón.

Luego de cambiar oficialmente el nombre del Centro Cultural Kirchner, un influyente funcionario de la gestión libertaria reveló a periodistas de la Casa Rosada que la iniciativa está en carpeta, aunque no se concretaría en el corto plazo.

El edificio, que originalmente alojó al Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Salud, se encuentra en medio de la traza de la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires.

"No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia", sostuvo el dirigente libertario. Y continuó: "Lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades".

Consultado sobre el hecho de revelar esta posible iniciativa de eliminar las gigantografías de Evita justo en las horas previas de que se conmemore el Día de la Lealtad Peronista, respondió: "No es que queremos invisibilizar al peronismo".

De inmediato chicaneó: "Igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros".

El antecedente de 2023

No es la primera vez que se intenta avanzar con la iniciativa. En julio de 2023, el por entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, propuso el derrumbe del edificio con los cortes de calle.

Moritán, quien hace poco renunció como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en medio de acusaciones de corrupción, describió en aquel momento a la edificación como "un adefesio en el medio de la ciudad que solo genera caos, conflicto y anarquía".

La denominaba “Ley de demolición con el objetivo de mejorar la circulación y disminuir piquetes en la avenida 9 de Julio" tenía como objetivo la demolición del inmueble para reducir los cortes de calle y mejorar el tránsito en la avenida 9 de Julio.