El video viral que expone las dos caras de la moneda en las universidades: toma sí, toma no

Desde el anuncio del veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, consensuado por parte de la oposición, empezó a despertarse el movimiento estudiantil que está protagonizando una verdadera oleada de tomas universitarias a lo largo y ancho del país: 72 facultades en más de 30 universidades nacionales.

Las fotos de masivas asambleas; los videos de cánticos estudiantiles contra el Gobierno; y los carteles que dicen "si hay veto, hay toma" inundan cada una de las redes sociales.

"Facultad Tomada: del lunes 14 al viernes 18", dice un flyer de La 15, frente estudiantil que dirige la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en su cuenta de Instagram.

Casualmente se hizo viral un video de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde un grupo de alumnos irrumpe en una clase para avisar que había comenzado la toma, algo que generó no solo el malestar de un profesor, sino también de parte de los alumnos que se encontraban dentro del salón de clases.

Así fue la acalorada discusión dentro del aula

"La facultad está tomada. No está funcionando. Las clases van a ser públicas y afuera. Así que los invitamos a que vayan bajando", comunicó uno de los voceros provocando la reacción del docente a cargo de la cátedra. "Bueno, lo vamos a conversar con los alumnos", dijo con aplomo el profesor desde su escritorio.

"No, el tema es que no es una discusión a tener", retruca otra de las "delegadas" estudiantiles. Ahí no más, desde el fondo del salón se escucha: "Nos dijeron que habían clases y que se podían usar las aulas. Esa fue la comunicación que nos llegó a todos".

"No fue lo que se definió en la asamblea", expresó la joven encargada de intentar sacar a los alumnos que estaban tomando clases normalmente.

A partir de ese momento la discusión comenzó a levantar temperatura hasta que volvió a escena el profesor quien con un contundente "vos no vas a agredir a los alumnos, eso te lo aseguro", puso en vereda a la estudiante rebelde.