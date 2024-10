Javier Milei: "La universidad sigue siendo pública y no arancelada, eso no se toca"

El presidente Javier Milei aseguró este martes que la universidad "sigue siendo pública y no arancelada". "Eso no se toca", enfatizó el mandatario, que luego apuntó contra los que "hacen revuelo para ocultar los curros de los delincuentes".

Milei afirmó que "no está en discusión ni la universidad pública ni que sea no arancelada", pero aclaró que esta "no es gratuita". "Alguien la está pagando, los que no van. El que va es un beneficiario neto. El que no va es un pagador neto", señaló.

Luego, el mandatario se refirió a las tomas de las casas de estudio y les cuestionó a "todos los que están haciendo este revuelo" si "están a favor de que utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política" y manifestó: "Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, creo que corresponde que esos fondos sean auditados. ¿Por qué tanto problema porque los queremos auditar?".

Sobre el reclamo salarial de las universidades, Milei dijo que "en la discusión del presupuesto pueden poner el número que quieran mientras respeten el déficit cero". "No me importa, pero que sean explícitos con a quién le quieren sacar la plata", añadió. Sin embargo, el libertario puntualizó que "es histórico que los docentes sean mal pagos" y se quejó de que "los tipos que no lo arreglaron vengan a reclamarle a él".

Además, el jefe de Estado subrayó que el Gobierno "está saliendo del infierno de manera exitosa" y sostuvo que su gestión "bajó 8 puntos la pobreza". "Nos decían que llegar al déficit cero era imposible. Lo logramos en un mes y con conciencia social”, remarcó.

En ese sentido, Milei admitió que "el número de pobres e indigentes es terrible", pero discutió las interpretaciones del dato oficial. "Publican el dato del primer semestre y dicen que saltó del 41% al 52%. No, si lo descompongo por trimestre tengo 56% y 51%, con lo cual saltó en el primer trimestre y después bajó en el segundo. Si lo tomo con una frecuencia más corta, en realidad al inicio salta al 57% y hoy la cantidad de pobres está en 49%. Bajamos 8 puntos la pobreza, esto no es un chiste", enfatizó.

Noticia en desarrollo.