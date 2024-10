Con el impulso de Facundo Manes y Martín Lousteau, la UCR vuelve a insistir con la expulsión de los cinco radicales L

Tras el nuevo apoyo que le dieron los cinco radicales L al Gobierno de Javier Milei, apoyando el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el bloque de la UCR analiza la posibilidad de poder expulsarlos del bloque. Esta moción es impulsada principalmente por Martín Lousteau y Facundo Manes.

Sin embargo, entre ausentes y el deseo de no eliminar del bloque a quienes tengas posiciones distintas, la posición de este sector no sería mayoritaria para ir contra Mariano Campero, Martín Arjol, Federico Tournier, Luis Picat y Pablo Cervi. Este último optó por la abstención cuando se trató el último veto de Javier Milei en el Congreso. De esta forma también colaboró para que se mantenga firme el rechazo.

La reunión del bloque UCR está prevista para las 18.30. Con muchos diputados por fuera de la Ciudad de Buenos Aires y los aliados del Gobierno participando de una actividad oficial en Brasil, no hay muchos diputados para definir qué hacer con estos legisladores disidentes. "Lo ideal sería que no se vote por videollamada porque se van a conectar los que están en Brasil uy no sale la expulsión", se sinceró un operador de la UCR que trabaja para correr a esos diputados.

A diferencia de las otras veces que se discutió qué hacer con estos diputados, esta semana hay dos novedades. Dos de los que eran "neutrales", Julio Cobos y Mario Barletta, pasaron a impulsar la expulsión. Esto se da en línea con lo que planteó el partido que preside Martín Lousteau y la Convención, a cargo de Gastón Manes, que decidió suspender la afiliación de estos.

Por otro lado, empieza a tomar a volumen la decisión de armar un bloque aparte de la conducción del cordobés Rodrigo De Loredo, que se resiste a expulsar de la bancada a estos diputados. Los dos que impulsan esto son Mariela Coletta y Fernando Carbajal. “Creo que ellos ya eligieron, si no estamos de acuerdo en defender a los jubilados, difícilmente estemos de acuerdo en otra agenda”, indicó Coletta para dejar trascender su deseo de correrlos de la bancada.

También hay un grupo de diputados que ve con buenos ojos correr a este quinteto de la bancada pero también ven un mayor riesgo en "regalarle el bloque a Cornejo y Valdés" y que Lousteau quede en mayor soledad para la conducción del partido. "Si nos vamos nosotros esto explota por todos lados y la UCR va a ser como el PRO", señaló uno de estos.

Los separatistas más radicales sostienen que "eso ya está pasando". "De Loredo pasó a ser un administrador de presiones por todos lados y los gobernadores siempre terminan imponiendo", explicaron a MDZ.

Así las cosas se espera que en la reunión del bloque radical se plantean estas discusiones pero difícilmente haya un acuerdo para definir cómo avanzar. Varios referentes de la bancada anticiparon que "vamos a seguir siendo un bloque, pero cada uno va a hacer lo que quiera, sin una clara conducción".