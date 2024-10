Minería: Jimena Latorre y Celso Jaque dieron detalles de los 34 proyectos de Malargüe

Acompañada por el intendente de Malargüe, Celso Jaque, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó ante las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Economía y de Ambiente y Recursos Hídricos los alcances del proyecto por el cual se ratifican las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos de exploración minera comprendidos en el denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental”.

Del encuentro participaron también el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández. Asimismo, la reunión contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner.

El proyecto del Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada y en la fundamentación el texto indica que el procedimiento “se desarrolló bajo un amplio proceso de participación ciudadana, que fue integrado por talleres participativos, visita abierta a la comunidad para conocer un proyecto de exploración, audiencia pública con amplia difusión, posibilidad de presentaciones por escrito incluso días posteriores a la audiencia pública, y compulsa pública de las actuaciones donde obraba toda la información del procedimiento, en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental”.

En ese sentido, y habiendo cumplido con las etapas técnicas y legales necesarias, los 34 proyectos de exploración obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a través de Resoluciones Conjuntas, por lo que ahora debe ser sometida a ratificación legislativa, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley Nº 7722. Es por ello que comenzó a ser abordado en un plenario de comisiones del que participaron también senadores.

Jimena Latorre sostuvo que “es importante este momento, que para nosotros es 'bisagra'. Es la culminación de todo un trabajo administrativo con la comunidad, con el municipio, con la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, con los 13 organismos sectoriales que participaron en ese análisis; y es el inicio de otra etapa muy importante que es el debate legislativo, el debate parlamentario”.

Sumó que si bien al hablar de Distrito Minero Malargüe se habla “de unidad, de un proyecto”; ese distrito a su vez “engloba, en este caso, en esta primera fase, 34 proyectos individuales que tuvieron su análisis individual, que tienen cada uno sus resoluciones de declaración de impacto ambiental individual, que tienen instrucciones de acuerdo a la envergadura y las implicancias de ese proyecto, de acuerdo al ecosistema en el cual están enmarcados, a las implicancias sociales que tiene cada uno de estos proyectos”.

La ministra hizo hincapié en la política de promoción minera de la provincia, destacando al respecto que “Mendoza está promocionando la minería en el mundo". "la matriz productiva de Mendoza es diversa, pero no está ligada a los commodities (como en San Juan -minería-, La Pampa -granos-, Neuquén -petróleo-). Necesitamos que las actividades productivas de Mendoza convivan y crezcan, lo que conllevará un incremento en los ingresos de la provincia. Y eso es una responsabilidad del oficialismo y de la oposición por las planificaciones a futuro que hacemos”, aportó.

Latorre afirmó que hay un mercado internacional que necesita cobre “porque hay una realidad y es que tenemos compromisos en el país y la provincia de bajar las emisiones, de dejar de depender de los fósiles y transicionar energéticamente. Y esto no es de un día para el otro. Todo esto son los desafíos que se plantea el mundo y el mundo necesita el cobre”.

Puntualmente sobre la propuesta del Ejecutivo que se analiza en plenario de comisiones, manifestó que se está “hablando de 34 proyectos de prospección y exploración inicial. No estamos hablando de minas de producción, no estamos hablando de construcción de minas, estamos hablando de convertir ese potencial que sabemos geológicamente que tiene el sur de la provincia de Mendoza, en particular Malargüe, en una reserva certificada que permita apalancar inversiones para seguir avanzando en ese desarrollo de la actividad minera”, a lo que añadió que “Mendoza ha estado aletargada comparativamente con otras provincias y otros países de la región”.

En ese orden, aseveró que “es necesario que Mendoza pueda explorar en volumen”, en términos de minería de cobre y poder cuantificar los recursos que se poseen y planificar si se puede extraer, cuánto costará y cuándo hacerlo. Distrito Minero Malargüe “engloba 34 proyectos” de alrededor de 150 previstos, y estos son los que abrirán el debate legislativo para la aprobación de dictámenes e informes técnicos.

Durante el desarrollo del plenario, destacó que, más allá de la discusión legislativa próxima, cualquier ciudadano, puede consultar la información a través de internet. “Todo está oficialmente publicado en la página de la Dirección de Minería, así que esos 34 archivos están digitalmente a disposición de quien quiera consultarlos”, dijo. Funcionarios del Gobierno, legisladores y el intendente de Malargüe brindaron una conferencia de prensa.

Por su parte, Celso Jaque, sostuvo que “la tarea que se inicia es muy importante”, porque lo que se estudia “es uno de los principales pasos establecidos en la Ley 7722”. “Más allá de la tarea realizada por el Poder Ejecutivo, se necesita que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que otorga el Poder Ejecutivo, deba ser tratada en las dos Cámaras a efectos que se logre la ratificación”, subrayó.

Jaque manifestó que “no sólo para nosotros (malargüinos) es muy importante el desarrollo minero, sino para toda la provincia. Es muy importante el desarrollo sostenible, no solo el desarrollo económico sino siempre junto al cuidado del ambiente. No es minería sí o no, es cómo la hacemos”.

Finalmente, señaló que “el mayor desafío es cómo hacemos de esto una política de Estado. Toda la política mendocina tiene una participación importante, nos exige de ambos lados, oficialismo y oposición, y a su vez, esta política que se lleva hoy a cabo debe tener continuidad en el tiempo”. Afirmó, también, que con respecto al cobre, “el mundo hoy ofrece una gran oportunidad, y esta es una provincia que por muchos años estuvo y está al frente de la protección ambiental”.

Los proyectos de exploración

En el proyecto remitido por el Ejecutivo, se incluyen las DIAs de 34 proyectos de exploración, todos ellos ubicados en el departamento de Malargüe.

Se trata de: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.