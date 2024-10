La revelación de Juan Grabois que puede generar tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof

El dirigente social Juan Grabois agitó la interna del PJ, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner y a Ricardo Quintela en la carrera para la presidencia del espacio. Y es que el flamante candidato a diputado nacional en 2025 admitió que hay funcionarios de Axel Kicillof que "buscan una ruptura" con la exmandataria.

"Están tirando leña al fuego para buscar una ruptura, por esta teoría de que no se pueden ganar las elecciones si no se rompe con Cristina. Lo cual nunca se verificó en la realidad", señaló por Radio Perfil.

Grabois se opuso a esta idea y consideró que es necesario que haya "armonía entre Axel y Cristina" para que el peronismo pueda vencer a Javier Milei.

"Yo quiero que Axel sea nuestro próximo presidente. Lo que tiene que evitar Axel son los cantos de sirena que le dicen que si mata a su madre política le va a ir bien. La verdad que le va a ir mal. Sería un error ético y estratégico", subrayó.

Asimismo, el líder de la UTEP opinó sobre las pretensiones de Cristina Kirchner de liderar orgánicamente al peronismo y dijo que no cree que sea candidata en 2027.

"Tiene el desafío de que los cantos de sirena de perpetuación en el poder no la lleven a cometer el error de otros líderes latinoamericanos", planteó.

Por último, ratificó que quiere postularse el año próximo porque mide mejor que el resto de los referentes, excepto Cristina Kirchner, en provincia de Buenos Aires.

"Mido muy bien en la provincia de Buenos Aires. De hecho, mido mejor que el resto de los referentes, salvo Cristina, que no creo que sea candidata a nada. No veo por qué no utilizar esa fuerza para tratar de hacer un aporte en cambiar la discusión", completó.