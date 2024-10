Fernández Sagasti destruyó a la ministra Mercedes Rus y dijo que debe "pedir ayuda o renunciar"

Anabel Fernández Sagasti reveló su preocupación por el crecimiento del narcotráfico en la provincia de Mendoza y afirmó que los narcos están tomando los barrios populares ante la ausencia del estado provincial. En ese sentido, aseguró que "estamos tocando fondo" y que es hora de tomar la iniciativa para que "no se profundice la miseria". "Yo creo que la ministra Mercedes Rus (Seguridad) tiene que pedir ayuda o tiene que renunciar", esgrimió. "Mientras Alfredo Cornejo la banca en su cargo, muere gente", adhirió.

La senadora nacional realizó un crudo diagnóstico de la situación social que atraviesa la provincia con un 52,3% de los mendocinos por debajo de la línea de pobreza. Pero dijo que el gobierno de Mendoza no puede echarle la culpa a Javier Milei por la pérdida de la calle y el avance de los narcos sobre los barrios.

"Este día del niño me di cuenta de algo que no me había pasado antes: los festejos del día del niño los hicieron punteros narcos de los barrios. No lo festejaron ni los pastores, ni las iglesias, ni la unión vecinal, ni los sectores políticos. Eran los narcos", aseveró Anabel Fernández Sagasti entrevistada en el canal de streaming Bardo.

No importa si te cae bien o te parece una "kuka". Nadie puede negar lo que dijo ayer @anabelfsagasti sobre lo que está pasando en Mendoza. Es preocupante y la falta de respuesta del gobierno asombra. Los narcos ya han tomado el control de los barrios populares @canalbardo pic.twitter.com/r0QkzE8r0K — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) October 14, 2024

"Los narcos se han transformado en quien te protege en el barrio. Te falta plata para construir una habitación porque no podes pagar alquiler, te presta el narco. Se murió un ser querido y te falta para el velorio, el narco te da plata. Además de ser una salida laboral rápida y fácil. El estado provincial ha perdido la calle", afirmó la senadora nacional y admitió que teme que la provincia siga un camino similar a lo que se vive en ciudades como Rosario.

Alfredo Cornejo junto a la ministra Mercedes Rus.

"Hoy en la zona oeste de Godoy Cruz, Capital y Las Heras tenemos una violencia que no para", remarcó Fernández Sagasti y criticó al gobernador Alfredo Cornejo por no comprometerse directamente con el combate al delito y el narcotráfico. "Hoy Cornejo no es el mismo que en 2016, que decía que el Estado ordenado puede combatir el crimen organizado. Hoy está relajado y se nota en seguridad", aseveró.

"Cornejo es un comentarista de la realidad. Dijo que no somos Medellín, que tener un búnker es un buen emprendimiento. Es un comentarista el gobernador. Como si él no tuviera nada que ver con la inseguridad en Mendoza", cuestionó.

También cargó contra la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, por minimizar homicidios argumentando que se trata de "enfrentamientos". "Claro, pero un enfrentamiento por el territorio de la venta de droga. Obviamente con inteligencia e inversión se puede prevenir. Que la ministra venga a la Legislatura que nos cuente qué están haciendo, que pida ayuda. Y, si no, que se corra. Porque en el medio hay vidas. Y se vive mal. En el oeste de Godoy Cruz te dicen que los pibes con el paco no te reconocen. Te roban picaportes, cables de luz, andan enfierrados. Eso vive la mayor parte de los mendocinos", concluyó y dejó claro que Mendoza dejó de ser una provincia de paso de estupefacientes y que además de marihuana y cocaína ya hay paco y otras sustancias en las calles.