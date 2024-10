Anabel Fernández Sagasti es la apoderada de "Primero La Patria", la lista de Cristina Kirchner

Anabel Fernández Sagasti es la apoderada de la lista de Cristina Fernández de Kirchner. La senadora nacional sigue siendo parte del círculo de confianza de la expresidenta y es una de las elegidas para firmar en nombre de “Primero La Patria”.

Cristina Fernández y Anabel Fernández Sagasti en el Congreso.

La mendocina desempeña el rol de apoderada junto a Teresa García y Gustavo Arrieta. Los tres solicitaron a las autoridades del PJ la reserva del nombre de la lista "Primero La Patria", el color celeste y Blanco, y el Número 2 para ser utilizados en la elección interna convocada para el día 17 de noviembre.

Por el momento, a nivel nacional hay dos listas presentadas públicamente. Una es la lista de Cristina Fernández y la otra la encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El PJ está esperando un acercamiento para que haya una lista de unidad, pero no ha habido novedades sobre el tema.

Anabel Fernández Sagasti es una de las personas de confianza de Cristina Fernández.

Con un pie en Buenos Aires y otro en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti se hizo tiempo para hablar en Canal Bardo de la situación en la provincia y criticó las políticas de seguridad que se implementan desde el Ministerio.

Es más, la senadora nacional fue tan severa en sus críticas que llamó a la ministra de Seguridad a “pedir ayuda o renunciar”. “Que la ministra venga a la Legislatura que nos cuente qué están haciendo, que pida ayuda. Y, si no, que se corra. Porque en el medio hay vidas. Y se vive mal. En el oeste de Godoy Cruz te dicen que los pibes con el paco no te reconocen. Te roban picaportes, cables de luz, andan enfierrados. Eso vive la mayor parte de los mendocinos”, dijo Anabel Fernández Sagasti.

"Este día del niño me di cuenta de algo que no me había pasado antes: los festejos del día del niño los hicieron punteros narcos de los barrios. No lo festejaron ni los pastores, ni las iglesias, ni la unión vecinal, ni los sectores políticos. Eran los narcos", agregó.