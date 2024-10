Cruje la interna por la presidencia del PJ: reapareció Julio De Vido y lanzó fuertes dardos contra Cristina Fernández de Kirchner

Julio De Vido, quien fue ministro de Planificación Federal durante el gobierno los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, agitó más la interna del PJ al manifestar su respaldo al gobernador riojano Ricardo Quintela para presidir el partido.

"No tendría ninguna duda en votar a Quintela. Hoy (a Cristina) no la votaría", lanzó el exfuncionario en una entrevista en el streaming Canal Red Latinoamérica.

Las declaraciones del exministro se producen en medio de una tensión política sobre el futuro liderazgo del espacio, que muestra a un peronismo fragmentado entre quienes buscan por una alternativa y quienes todavía apuestan por la exgobernante.

De Vido reveló además que hace 7 años que no habla con Cristina Kirchner y que no le escribiría un mensaje. "No, es un tema terminado", respondió de forma tajante, quien consideró que "tal vez" le "soltó la mano". Cuando le preguntaron si tiene un problema personal con ella, el exfuncionario dijo que si.

Volviendo a la disputa por la conducción del partido, De Vido consideró que la postulación de Quintela "oxigenaría el partido" y reparó en la necesidad de que haya una "disputa" dentro del peronismo para "elegir autoridades".

Y compartió elogios hacia la figura del mandatario provincial: "Es un tipo que se la jugo, que reformó la constitución, que puso sacar una cuasimoneda, está dando la pelea como puede".

Y fue por más: "Tiene problemas políticos en la provincia por las actitudes que tiene pero me hace acordar a la actitud que tuvo Néstor (Kirchner) con el menemismo en su momento. Lo veo con mucha dignidad al frente".

Para el exministro de Planificación Federal, es necesario que "en el peronismo se discuta y que evite los unicatos en el armado de las listas del año que viene".

Y lanzó una advertencia: "Si las listas se arman de la misma manera en que se armaron desde el 2013 en adelante, la derrota el año que viene va a ser enorme y va a crecer mucho más la centro derecha en la Argentina".

Por último, remarcó que aún tiene diálogo con Máximo Kirchner pero que "probablemente se suspenda" después de esta declaración a favor de Quintela.