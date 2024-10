"Cararrota y pirómano": Bertie Benegas Lynch explotó contra Martín Guzmán por atribuirse la baja de sobretasas del FMI

Tras la decisión del FMI de reducir los sobrecargos para los países endeudados, lo que implicaría un ahorro de unos 3200 millones de dólares para la Argentina a lo largo de tres años, el exministro de Economía Martín Guzmán se atribuyó el inicio de las negociaciones en 2020 y le sugirió al gobierno que invierta en las universidades el dinero que se ahorrará. El mensaje provocó la dura reacción del diputado Bertie Benegas Lynch, quien calificó al exfuncionario de "cararrota" y "pirómano".

Luego del anuncio del organismo de crédito multilateral, el exjefe de Hacienda aprovechó para recordar que él inició esa gestión. "Fue una cruzada mundial de 4 años", sostuvo ayer en su cuenta de red social X.

La respuesta del legislador libertario llegó este sábado por la mañana y salió fuerte al cruce de Guzmán: "Desbloqueaste nivel Massa de perseverancia política cararrota".

"Fuiste un pirómano como él y todos los K. Después del sincericidio de implicancias penales respecto de la cuarentena política, aparecés vestido de bombero de tu propio incendio con el mismo lanzallamas", le achacó el integrante de La Libertad Avanza.

Otro de los referentes oficialistas que le contestó al economista fue el diputado José Luis Espert, quien lo llamó "bruto" y lo replicó el presidente Javier Milei.

"No bruto. Hay que ahorrar y ahorrar toda la plata que se pueda en el Estado para que algún día se puedan eliminar (cheque y retenciones, etc.) impuestos y bajar otros (Ganancias, IVA, etc.) para que la gente deje de ser un esclavo impositivo. Mas libertad, no más gasto público", le reprochó Espert.