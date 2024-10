Sigue la polémica en el peronismo por el posible acuerdo entre Cristina Kirchner y Javier Milei

"Yo siento que La Cámpora es el primer sostén del Gobierno de Javier Milei", disparó Juan Zabaleta, quien ratificó lo que ayer dejó en claro el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, cuando comentaba las casualidades que existen entre las apariciones de Cristina Fernández de Kirchner y las respuestas de Javier Milei y viceversa.

Este jueves en La Plata, un dirigente sindical también escuchó lo mismo por parte de dos importantes ministros del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. "Parece que lo hicieran a propósito, pero no. Nos quieren cagar", dijeron en esa reunión en la que estuvo Carlos “Carli” Bianco por unos minutos.

Según la mirada del Gobierno provincial, muchos proyectos impulsados desde la Casa de Gobierno bonaerense duermen el sueño de los justos por los propios legisladores que en el parlamento local manejan los camporistas Teresa García, en el Senado, y Facundo Tignanelli, en Diputados.

"Entonces, mientras los proyectos no salen, seguimos desfinanciándonos, lo cual a Milei le viene al pelo", confesaron en la charla. Sobre el posible pacto entre la expresidenta con el actual jefe de Estado. Cerca del intendente de Avellaneda se escuchó decir que "no sé si está armado" entre los antiguos amigos que conviven en un lado o el otro pero "la realidad indica los dos se retroalimentan".

"Siento que La Cámpora es el primer sostén del gobierno de Javier Milei. Es el socio en esto de la polarización que pone al resto de las discusiones en un no lugar. Tenemos la obligación de salir de estos lugares que no le convienen a nadie más que a ellos mismos", expresó.

En diálogo con Radio Mitre, al ser consultado sobre los lazos que unen a "Wado" De Pedro con Santiago Caputo, el exministro de Desarrollo Social de la Nación aseveró: "El actual director ejecutivo del PAMI es Esteban Leguizamo, un funcionario de ultra confianza de Luana Volnovich. ¿Qué, no había otro médico especialista? ¿Cómo se entienden esas cosas?", se preguntó.

Fuera de los cargos, su libertad lo hace expresar todo lo que siente.

Oficialmente, el exjefe de Gabinete Nicolás Posse aceptó que más de 1.800 funcionarios sobrevivieron desde el pasado gobierno al actual y, si bien hubo muchas salidas en lugares vitales como Ferrocarriles Argentinos, AFIP y Aduanas, antiguamente manejados por Sergio Massa, la falta de investigaciones sobre esas áreas abren dudas que generan certezas en todo el peronismo kirchnerista.

También Patricia Bullrich sostiene lo mismo, aunque no avanza en denuncias directas. Más de una vez ha expresado que la financiación peronista a la campaña que llevó a Javier Milei a ingresar en el balotaje fue producto del apoyo dado por el exministro de Economía, a quien no se le investigó ningún funcionario a pesar de las sospechas que pesan sobre Matías Tombolini y Germán Cervantes por el manejo de las SIRA aduaneras. Estos ex hombres fuertes de la anterior Secretaría de Comercio Interior fueron investigados y sobreseídos por el juez Julián Ercolini.

Sobre Massa, en la tarde del jueves, el jefe de la bancada bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, tiró otra bomba que podría tener dos implicancias. Aseguró que si hay dos listas del peronismo en las próximas elecciones, podría haber tres. ¿Lo hace para presionar por la unidad que pretende Cristina Fernández de Kirchner o para amplificar sus mensajes sobre la falta de reconocimiento que cree que recibe del resto de Unión por la Patria?.