Karina Milei, en La Plata, pidió "llevar las ideas de la libertada a cada rincón de Argentina"

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó un acto en la ciudad de La Plata en donde pidió a la militancia “no relajarse, porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la casta”.

La secretaria General de la Presidencia agregó: “A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo”.

Karina Milei estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el Presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en un acto en el Club COPARA de Villa Elvira, La Plata.

Ante una multitud presente, la presidente del partido afirmó: “Quieren que este gobierno fracase. Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

Y agregó: “No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar y estar en todos lados con La Libertad Avanza fuerte para llenar el Congreso de Diputados y Senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”.

Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que “en 2025 La Libertad Avanza hará lo imposible para tener 90 legisladores en el Congreso". “Vamos a sostener el rumbo del Gobierno como lo hacemos desde hace diez meses, y quienes nos insultan no pueden decir nada porque manejaron el país durante 25 años, prohibido olvidar”, agregó.

Lo ya dicho en conferencia de prensa minutos antes del acto, Menem volvió a indicar que desde el partido no van a hacer "alianzas electorales", sino que van a hacer "alianzas ideológicas". "Por eso necesitamos dirigentes firmes y leales que defiendan las ideas de la libertad", agregó.

"Para terminar con la casta, nos encontramos este viernes en La Plata", manifestó La Libertad Avanza (LLA) en redes sociales al lanzar el acto.

El encuentro para promover el sello libertario, que preside Karina Milei, se realizó desde las 16 en calle 83 entre 5 y 5 bis de la capital bonaerense. Los dirigentes del partido en La Plata

"Tu presencia es fundamental para ayudarnos a que Argentina se convierta en el faro de la libertad", manifestó el espacio en la invitación al evento.

El acto de Karina Milei en tierras platenses forma parte de la gira que están llevando adelante las autoridades partidarias con el objetivo de ganar presencia en los distritos del país.

Los referentes de LLA habían realizado el lanzamiento del partido a nivel nacional el 28 de septiembre último en Parque Lezama, con la presencia del propio Milei, y luego visitaron Santiago del Estero.

"Te necesitamos para seguir enfrentando a la casta que hundió a nuestro país durante décadas y sigue haciendo todo lo posible para frenar los cambios que queremos llevar adelante", sostiene el partido en la invitación.