Martín Menem: “La Libertad Avanza no busca alianzas electorales”

En la previa del acto de Karina Milei en La Plata que servirá de lanzamiento de la Libertad Avanza bonaerense; el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires y principal armador libertario, Sebastián Pareja, junto a Martín Menem, titular de la Cámara Baja nacional, dieron una conferencia de prensa que dejó muchos títulos marcando lo que será el rumbo político de La Libertad Avanza.

Los referentes libertarios no esquivaron ninguna de las requisitorias periodísticas, por lo que hubo cuestionamientos a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof de quienes afirmaron que “son parte del pasado”. Puntualmente del gobernador bonaerense, Martín Menem dijo: "Lo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires es una catástrofe". Y agregó: "Está repitiendo lo que hizo como ministro de Economía”.

Los referentes libertarios durante la conferencia. Foto: José Luis Carut/MDZ.

Y, sobre la vuelta a la escena política de la exvicepresidenta, el Presidente de la Cámara de Diputados nacional sostuvo: “Aparecen las viejas recetas que tan mal le hicieron al país. Cristina representa el espacio que gobernó 16 de los últimos 20 años”.

“Chocaron de frente a la Argentina. Crearon un país con 200% de inflación y casi 50% de pobres; provocaron una distorsión de precios con casi 15 tipos de cambios distintos. Esa es la Argentina que queremos dejar atrás”, sostuvo Martín Menem.

En cuanto a las elecciones legislativas del próximo año, Menem dejó un mensaje más que claro, avisándole a los futuros posibles socios: “No estamos pensando en alianzas electorales, porque las alianzas meramente electorales ya sabemos cómo terminan”, sentenció el titular de la Cámara Baja nacional.

“Necesitamos alianzas ideológicas, que tengan las mismas ideas los que se quieran sumar. No miramos de dónde vienen, pero sí hacia dónde tenemos que ir. Que tengan las mismas ideas, las mismas convicciones y que sean capaces de defender todo esto que venimos proponiendo desde hace tres años desde que empezó este espacio político”, remarcó Martín Menem.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Foto: José Luis Carut/MDZ.

Al ser consultado sobre la ratificación del veto al financiamiento de las universidades, Menem destacó que “detrás de una causa noble siempre hay intereses”.

Pro su parte, Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, al ser consultado por MDZ sobre si el cambio de lugar del acto de Karina Milei en La Plata era por seguridad ante los escraches que estaban organizando desde el kirchnerismo y organizaciones sociales, respondió: “La verdad es que no les tenemos miedo. No les tenemos miedo acá en la provincia de Buenos Aires y no les tenemos miedo en ningún rincón de la República Argentina". Sebastián Pareja durante la conferencia. Foto: José Luis Carut/MDZ.

“Gracias a Dios las condiciones han cambiado y hoy estamos hablando y pudiendo hablar con ustedes en suma libertad. Y en esa libertad les permito decirles que no hay ningún tipo de temor”, indicó.

Cabe agregar que militantes libertarios que se dirigían al Club COPARA, del barrio Platense de Villa Elvira, para participar del acto de Karina Milei, denunciaron que fueron agredidos por un grupo de violentos. Rompieron y vandalizaron autos, además de tirar huevos y piedras a los militantes de La Libertad Avanza ante la mirada impávida de la policía bonaerense.