El Gobierno de Javier Milei aprende a hacer política mientras la inflación cae al 3.5%

El pasado miércoles el Congreso ratificó el veto a la ley de Financiamiento Universitario después de una jornada muy tensa en el Congreso, donde los votos se repartieron a cuentagotas. Gracias al apoyo del macrismo, unos cuantos radicales y algunos partidos provinciales, el oficialismo no podría haber logrado lo que hace algunos días era impensado: blindar su segundo veto en la Cámara de Diputados. Además, recientemente se reveló el índice inflacionario del mes de septiembre, que descendió al 3.5% y rompe la meseta del 4% en la que se habían estancado los precios desde mayo.

Carlos Burgueño y Rubén Rabanal analizaron en MDZ Radio 105.5 FM todo lo que dejó una de las semanas más sólidas para La Libertad Avanza, y qué significan estas victorias para el futuro.

En la política

A pesar de la narrativa "anti casta" que sigue manteniendo el oficialismo, para Rabanal esta "es una semana en la que el gobierno empezó a demostrar claramente que aprendió a hacer política". Costó lo suyo, principalmente por los insultos del presidente a los legisladores y el rechazo a la Ley Bases en febrero, que culminó con el Gobierno retirándola de la agenda. Pero en junio terminó siendo aprobada una versión reducida de la misma. También el oficialismo logró blindar el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria. En ese sentido, lo que sucedió esta semana "fue la consagración" de un gobierno libertario que hace política.

Javier Milei en su discurso de asunción, de espaldas al Congreso. Foto: EFE

"El armado de la votación para rechazar el intento de voltear el veto de Milei demuestra que hubo teléfonos al estilo más clásico de la política, que hubo llamados. Juegos de tolerar combinaciones que hace seis meses, en lugar de haber sido toleradas o incentivadas, el gobierno las hubiera transformado en diatribas y gritos desde la tribuna, denunciando traidores", explicó el exdiputado. "Yo lo aplaudo porque creo que la política es un elemento constructivo bien usado y me parece que cinco minutos antes de las crisis hace falta que aparezca la política. Creo que en eso el Gobierno dio una confirmación y un paso adelante importante", resaltó.

El cómo se dan estas negociaciones sigue siendo, desde cierto punto de vista, un misterio. Son relevante las figuras de Guillermo Francos y Santiago Caputo, aunque Rabanal destaca el papel que jugó Mauricio Macri en el blindaje del veto. "El gran armador de todo lo que pasó. No me quiero deshacer en alabanzas a Macri, pero la verdad que me parece que es la semana para alabar la estrategia que tiene". Mientras Macri "jugaba juegos de silencio", el PRO se mostraba públicamente a favor de la universidad pública a la vez que explicaban la libertad de acción de lso legisladores, desligándolos. "Ese juego completo es el que terminó de llevar al PRO a garantizarle el número a Milei".

Así concluye lo que es, en términos políticos, "una semana brillante" para el gobierno de Milei.

En la economía

Los economistas coincidían con que, desde mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se había mesetado en el 4%, sin poder descender más allá a pesar de todas las medidas que tomara el Gobierno. En septiembre la tendencia cambió, y el IPC alcanzó el 3.5%. "Para la Argentina es un logro importante", resaltó Burgueño. Además, "hay algo importante que se consolidó esta semana, que es que los dólares del blanqueo empezaron a circular por el sistema financiero vía crédito", lo que significa que la medida está funcionando.

"Un empresario que tiene una empresa de venta de electrodomésticos grande me dijo que, en fines de septiembre a octubre, ya empieza a reactivarse de manera importante la venta de electrodomésticos en cuotas", como viene anticipando el Gobierno desde hace meses, principalmente con la 'vuelta en V' que jamás se terminó cumpliendo. Pero ahora, "el tema de mostrarle a los mercados su firmeza en lo fiscal con el mantenimiento del veto por todo lo que explicó recién Rubén, le está dando en los mercados un guiño importante", explicó. En agosto el consumo masivo cayó 17,2%, a la espera del dato de septiembre. Cred: Alf Ponce Mercado / MDZ

Además, el Gobierno anticipó esta semana que, en un acuerdo con YPF, Argentina le venderá Gas Natural Licuado (GNL) a una petrolera internacional (podría ser Shell), que comenzará a producirse en los próximos años a partir de la actividad en Vaca Muerta. "Por otro lado se supone que antes que termine octubre, el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, anuncie el acuerdo con algunos bancos por el REPO, para cumplir con el pago de la deuda de enero del año que viene", comentó el analista.

Sin embargo, sobre la reactivación económica, Burgueño aseguró que la economía real "no reacciona. Esperá a que se conozcan los datos de agosto. Vas a ver que shoppings, supermercados y mayoristas no reaccionan. La gente no tiene plata". En ese sentido, "la reactivación que no viene tiene que ver con las pymes y la clase media". La recesión sigue azotando a la clase media, a la vez que el Gobierno logra evitar grandes protestas manteniendo las inversiones en subsidios dirigidos a las clases más pobres. De todas formas, es imposible saber el destino de la gestión si la reactivación economía efectivamente no llega. "Esa es la gran pregunta", concluyó.

