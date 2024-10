La esposa del exgobernador Rodolfo Suarez declaró en la causa por abuso de Cacho Garay

La causa judicial por abuso sexual, amenazas y iniciada contra el humorista Cacho Garay tomó caminos inesperados cuando el artista y su expareja, Verónica Macías, declararon y se reconstruyó la trama de relaciones de la pareja. Esa causa incomodó porque comenzaron a aparecer las vinculaciones con el ambiente político, incluido el exgobernador Rodolfo Suarez, quien estaba en ejercicio del cargo cuando comenzó todo.

Fue el denunciado Cacho Garay quien mencionó a Suarez y a su esposa Fabiana Calleja en el tema. A raíz de esas vinculaciones la pareja del exgobernador, Fabiana Calleja, fue citada a declarar en la causa, hecho que se concretó en los últimos días. Calleja debió responder en base a lo que se había afirmado en el expediente, es decir que era un vínculo influyente dentro de la pareja y a quien Cacho Garay había mencionado varias veces, incluyendo algunas gestiones realizadas como "favores" por la situación de poder que ocupaba.

El vínculo entre las mujeres, que fue expuesto en la causa, tendría que ver con temas personales y una búsqueda particular: que Callejas participara de los espectáculos de Cacho Garay. El problema fue que el artista dijo que solo accedería si el entonces gobernador Suarez lo autorizaba. Esas declaraciones se hicieron públicas con la ampliación de la indagatoria del acusado. Y por eso debió responder Calleja ante la Justicia.

Según fuentes judiciales, la esposa del exgoberndor Suarez declaró y buscó desvincularse de la causa. En ese sentido, aseguró que conocía a la denunciante, Verónica Macías, pero que solo se había reunido un par de veces. Negó, como habían mencionado en los testimonios, que "buscara ser famosa". Esas respuestas cobran sentido al ver la intimidad de la causa, donde los protagonistas reconstruyen una historia que mezcla la política con la farándula.

Verónica Macías, expareja de Cacho Garay, denunció al humorista por abuso sexual, amenazas y violencia de género. Por eso el hombre está imputado y estuvo preso. Hoy sigue el proceso en prisión domiciliaria, beneficio al que accedió por segunda vez. También fue imputada una empleada legislativa con vinculaciones en la política. Se trata de Sandra Astudillo.

Pero los testimonios comenzaron a abrir la red de vinculaciones. Fue el acusado quien en la ampliación de su declaración, realizada en abril de este año, involucró a Fabiana Callejas y Rodolfo Suarez en la trama. "A Fabiana Callejas Verónica la quería llevarla para semana santa a cantar, porque a la señora le gusta cantar. Tiene ese deseo, tiene esa cosa... ese berretín de cantar", aseguró que le pidió. "Le dije bueno... pero me tiene que llamar el esposo, que me llame o que me mande un mensajito que me diga que él está de acuerdo, y la llevamos, yo le doy la oportunidad", dijo Garay. El humorista quería que Suarez autorizara a que su cónyuge participara del show. "La señora dijo: 'no, yo no tengo que pedirle permiso a nadie' y tuvo una respuesta que fue bastante preocupante", agregó el humorista.

"Si yo hablo de los curros, lo hundo"

La respuesta preocupante a la que se refiere Garay tenía que ver con ciertas referencias a "curros" e ira. "A mí si me dice algo... si me dice algo éste, que me prohíbe, que no quiere que vaya, yo voy a ir, porque si yo hablo de los curros, lo hundo", relató Garay, citando lo que supuestamente dijo Celleja. Cacho Garay mencionó a Suarez y a su esposa en el testimonio que dio en la justicia.

Ese testimonio está transcripto en el expediente y también en un registro de video. "A su esposo, siempre se refería...Siempre que se refería su esposo lo hacía con eso de HDP, siempre. Se llama Rodolfo Suárez, que entonces era el gobernador", aclaró Garay.

En su declaración el acusado cita supuestos favores judiciales y políticos. Y también habla de una "deuda" de la denunciante, Verónica Macías, con Suarez y su esposa por supuestos favores. Pero no se trataría de algo relacionado con el dinero. "Mi deuda con ella es otra...después te voy a contar, es un favor que ella me está haciendo, son unos papeles, unos trámites que tengo que hacer que yo no sé cómo hacerlo porque la verdad que no sé... no sé mucho, pero ella me dijo ‘quedate tranquila que esto te lo voy a solucionar’”, agregó Garay. El acusado sugiere que "los favores" tenían que ver con la acusación hacia él mismo. "Hoy creo que el estar yo acá, ese creo que era el trámite. No le encuentro otra. Por eso es que dije en una anterior declaración y lo tuve que ratificar acá en penitenciaría cuando me ofrecieron si necesitaba un resguardo especial, y dije que no, yo no tengo temor a la penitenciaría, tengo temor al poder político", declaró Garay en abril de este año.

Suarez fue gobernador entre 2019 y 2023. Llegó al cargo gracias a la inercia de la gestión de Cornejo y tuvo tensiones internas por su impronta para ejercer el cago. Esa idea de "trabajar" de Gobernador, en vez de ejercer le generó el mote de "empleado público" por las pocas horas que le dedicaba a su "empleo". Actualmente es senador nacional, cargo a que llegó también como suplente de Cornejo.